बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने में जोरों शोरों से जुटी है. अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस ने पहले पाकिस्तान को और अब तुर्किए के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल को आर्ट ऑफ ट्रायम्फ भेंट किया है. इस कलाकृति में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बांग्लादेश में दिखाया गया है. हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के सीनियर सैन्य अफसर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को यह विवादित नक्शा भेंट किया था.

बांग्लादेश सरकार की ओर से ये नक्शा जानबूझकर जारी किया गया है. यह किसी तरह के आर्ट का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय इस्लामी देशों को संकेत देने के लिए था. हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने जो दस्तावेज तुर्किए के प्रतिनिधिमंडल को सौंपे हैं उसमें भारत के साथ जंग और उसके बाद की पूरी योजनाएं थी. इस घटना पर भारत नजर बनाए हुए है.

इस पूरे प्रकरण की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में तुर्किए खासकर इस्लामी देशों के साथ सैन्य सहयोग, ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांस्फर के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. वह साल 2024 की शुरुआत से ही बांग्लादेश के साथ अपना संबंध बेहतर करने में जुटा है, जिसके तहत उसने रक्षा उद्योग सहयोग और टेक्नोलॉजी में निवेश की पेशकश की जा रही है.

