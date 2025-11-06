हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें

ट्रंप की जिद का खामियाजा भुगत रहा अमेरिका! ऐतिहासिक शटडाउन के चलते 40 एयरपोर्ट्स पर कम होंगी उड़ानें

US shutdown flight cuts: शटडाउन के चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की भारी कमी हो गई है. न्यूयॉर्क, नेवार्क लिबर्टी और लागार्डिया एयरपोर्ट पर पहले ही स्टाफ की कमी के कारण उड़ानों पर पाबंदियां लग चुकी हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 06 Nov 2025 11:42 PM (IST)
अमेरिका में चल रहे देश के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का असर हवाई यात्रा पर पड़ रहा है. शुक्रवार से न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस और शिकागो समेत लगभग 40 बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानों में कटौती की जाएगी. यह फैसला एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ की कमी और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लिया गया है.

FAA ने 10% उड़ान कटौती का निर्णय लिया
FAA ने कहा कि वह 40 “हाई-वॉल्यूम” एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक में 10% तक कमी करेगा. अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में देशभर के 40 बड़े हवाई अड्डों पर उड़ान क्षमता 10% तक कम हो सकती है. शटडाउन अब 37वें दिन में प्रवेश कर चुका है और यह अमेरिका का अब तक का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन बन गया है.

राजनीतिक गतिरोध शटडाउन का कारण
इस बार विवाद का मुख्य कारण स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी टैक्स क्रेडिट स्कीम का विस्तार है. डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि यह टैक्स क्रेडिट 2025 के बाद भी जारी रहे, ताकि लाखों अमेरिकी सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें. वहीं, रिपब्लिकन पार्टी, जिसके नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं, इस विस्तार का विरोध कर रही है. इसके चलते सरकारी बजट पास नहीं हो सका और अमेरिका 1 अक्टूबर से शटडाउन की स्थिति में चला गया.

एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी और उड़ानें प्रभावित
शटडाउन के चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की भारी कमी हो गई है. न्यूयॉर्क के JFK, नेवार्क लिबर्टी और लागार्डिया एयरपोर्ट पर पहले ही स्टाफ की कमी के कारण उड़ानों पर पाबंदियां लग चुकी हैं. FAA के प्रमुख ब्रायन बेडफोर्ड ने कहा कि कई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स तनाव और थकान के कारण बीमार पड़ रहे हैं, और उन्हें एक महीने से वेतन भी नहीं मिला. इस कारण आने वाले दिनों में उड़ान कटौती की जाएगी.

फेडरल कर्मचारियों की स्थिति और कटौती की योजना
लगभग 1.4 मिलियन संघीय कर्मचारी बिना वेतन काम कर रहे हैं या मजबूरन छुट्टी पर हैं. कई कर्मचारी दूसरी नौकरियां लेने या तनाव से जूझने को मजबूर हैं.
उड़ान कटौती का प्लान इस तरह से लागू होगा-

  • शुक्रवार को घरेलू उड़ानों में 4% कमी
  • शनिवार को 5% कमी
  • रविवार को 6% कमी
  • अगले सप्ताह 10% तक वृद्धि

सीबीएस न्यूज के अनुसार, यह कटौती अमेरिका के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स- अटलांटा, डलास/फोर्ट वर्थ, डेनवर, शिकागो ओ’हारे और लॉस एंजेलिस इंटरनेशनल पर लागू होगी. 

Published at : 06 Nov 2025 11:35 PM (IST)
