मोसाद ने रची थी पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की हत्या की साजिश! ब्राजील पत्रकार का इजरायल पर दावा

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमोसाद ने रची थी पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की हत्या की साजिश! ब्राजील पत्रकार का इजरायल पर चौंकाने वाला दावा

मोसाद ने रची थी पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की हत्या की साजिश! ब्राजील पत्रकार का इजरायल पर चौंकाने वाला दावा

ब्राजील के इस पत्रकार के दावे को पाकिस्तानी पत्रकार ने खारिज कर दिया. पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका में है. इस शुरुआती समझौते को MoU माना जा रहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 24 Jun 2026 07:55 PM (IST)
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Israel Plan For Murder Asif Munir: ब्राजील के एक पत्रकार ने बड़ा दावा किया है. जियो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट पेपे एस्कोबार ने चौंकाने वाली जानकारी साझा की है. उन्होंने कहा है कि इजरायल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके डेलीगेशन की हत्या की साजिश रची थी. वो भी उस वक्त जब वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शांतिवार्ता के लिए मौजूद थे. 

पाकिस्तानी पत्रकार ने दावे को किया खारिज

हालांकि, ब्राजील के इस पत्रकार के दावे को पाकिस्तानी पत्रकार ने खारिज कर दिया. पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका में है. इस शुरुआती समझौते को MoU माना जा रहा है.

ब्राजील के पत्रकार का दावा, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को थी जानकारी

एस्कोबार ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य खुफिया एजेंसी को बेहद भरोसेमंद जानकारी मिली थी. इसमें बताया गया था कि स्विट्जरलैंड में हाईलेवल मीटिंग के दौरान मुनीर और पाकिस्तानी डेलीगेशन के अन्य सदस्यों को मारने की तैयारी कर रहा था. इजरायली नेताओं ने ईरान और अमेरिका शांति समझौते की आलोचना भी की. तब कहा था कि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया.

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सैन्य हमले से समझौते के टूटने का खतरा हुआ पैदा

लेबनान में इजरायल के सैन्य हमले से भी समझौते के टूटने का खतरा पैदा हो गया था. इजरायल ने साफ कहा है कि लेबनान अपने ऑपरेशन नहीं रोकेगा. ईरान का समर्थित हिज्बुल्लाह उसके लिए खतरा बना हुआ है. 

एस्कोबार का दावा है कि पाकिस्तानी सेना को बेहद भरोसेमंद जानकारी मिली थी. इसमें कहा गया था कि मोसाद नेतन्याहू के आदेश पर आसिम मुनीर और शायद स्विट्जरलैंड जाने वाले बाकी पाकिस्तानी डेलीगेशन की हत्या की कोशिश की तैयारी कर रहा था. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 24 Jun 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
World News Pakistan NEWS Asif Munir
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