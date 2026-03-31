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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran Warn Gulf Country: '...उनसे दूरी बनाओ, जंग के बीच ईरान ने खाड़ी देशों को क्यों दे डाली ये बड़ी चेतावनी

Iran Warn Gulf Country: '...उनसे दूरी बनाओ, जंग के बीच ईरान ने खाड़ी देशों को क्यों दे डाली ये बड़ी चेतावनी

Iran Warn: मिडिल ईस्ट में छिड़ी भयानक जंग के बीच ईरान ने खाड़ी देशों को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से दूर रहने की सलाह दी है. इस मामले में ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 31 Mar 2026 12:08 PM (IST)
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ईरान ने खाड़ी देशों को लेकर सख्त बयान दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि अरब देशों को वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने देश यूक्रेन को युद्ध में डाल दिया और अपने ही लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए, उसके कहने में नहीं आना चाहिए. ईरान का यह बयान ऐसे समय आया है जब जेलेंस्की खाड़ी देशों के दौरे पर हैं.

बताया जा रहा है कि वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की इन दिनों सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों की यात्रा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने इन देशों को ड्रोन इंटरसेप्टर देने की बात कही है, ताकि हमलों के दौरान इस्तेमाल होने वाले ड्रोन को रोका जा सके. इस बयान के बाद क्षेत्र में राजनीति और कूटनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन अपने सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे लेकर विरोध जता रहा है.

वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का दौरा

कतर के दौरे के बीच वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका मध्य पूर्व का दौरा सफल रहा है और इस दौरान कई अहम सुरक्षा समझौते हुए हैं, जबकि कुछ पर अभी बातचीत चल रही है. उन्होंने बताया कि यूक्रेन ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के साथ बड़े और अहम समझौते किए हैं. वहीं जॉर्डन और कुवैत के साथ बातचीत जारी है. इसके अलावा बहरीन और ओमान ने भी सहयोग में रुचि दिखाई है. ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश रूस के साथ चल रहे युद्ध के दौरान जो अनुभव मिला है, खासकर ईरानी ड्रोन से निपटने का, वह इन देशों के साथ साझा करने को तैयार है. उन्होंने बताया कि यह सहयोग केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एयर डिफेंस, रक्षा उत्पादन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: भारत खत्म कराएगा जंग! इजरायल ने पाकिस्तान को दिखाई उसकी औकात, खुल्लम खुल्ला बोला- 'इंडिया बेहतर...'

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 12:08 PM (IST)
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