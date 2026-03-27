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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वMiddle East War: इजरायल पर रॉकेट की बारिश, हिज़्बुल्लाह के हमले से मचा हड़कंप, एक की मौत कई लोग घायल

Middle East War: इजरायल पर रॉकेट की बारिश, हिज़्बुल्लाह के हमले से मचा हड़कंप, एक की मौत कई लोग घायल

Middle East War: हिज़्बुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर 100 रॉकेट दागे हैं. इस दौरान लेबनान सीमा पर लगातार युद्ध का स्तर बढ़ता जा रहा है. इस ताजा हमले से हड़कंप मच गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 11:08 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच उत्तरी इजरायल में हिज़्बुल्लाह पर करीब 100 रॉकेट दागे हैं, जबकि इज़रायली सेना दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ते हुए कार्रवाई कर रही है. हिज़्बुल्लाह और इजरायली सेना के बीच गुरुवार (26 मार्च 2026) समेत शुक्रवार (27 मार्च 2026) को हमले होते रहे. सीमा के पास और उत्तरी इजरायल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार शाम तक दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजरायल की तरफ 100 रॉकेट दागे गए. इसके अलावा लेबनान के अंदर भी कई रॉकेट दागे गए, जहां इज़रायली सैनिक आगे बढ़ रहे थे और हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों से भिड़ंत हो रही थी.

इस दौरान इजरायल की सेना को भी नुकसान हुआ है. एक टैंक पर एंटी-टैंक मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. रॉकेट हमलों में उत्तरी इजरायल के नहरिया शहर को भी निशाना बनाया गया. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 14 अन्य लोग घायल हो गए. पूरे इलाके में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं और दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं.

ईरान युद्ध की शुरुआत कब हुई थी?

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडरअयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई नेताओं की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जो अब चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है. इस दौरान ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इज़रायल के साथ-साथ कई खाड़ी देशों पर भी हमला किया और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध का असर अब दुनिया के कई देशों पर दिखने लगा है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तेल और गैस से जुड़े ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे सप्लाई प्रभावित हो रही है. इसके कारण कई देशों में तेल और गैस की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है. इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से ट्रांसपोर्ट पर भी बड़ा असर पड़ा है. यह एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल और गैस गुजरता है. इसके प्रभावित होने से पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका के दोस्त पर इजरायली हमला! तेहरान में पाकिस्तान की जमीन पर एयरस्ट्राइक से हड़कंप, नेतन्याहू की गलती या साजिश?

Published at : 27 Mar 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Middle East WORLD NEWS IN HINDI Lebanon Israel War
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