हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान पर अमेरिका के हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश, जानें कौन-कौन होगा शामिल

ईरान पर अमेरिका के हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश, जानें कौन-कौन होगा शामिल

16 जून को G7 में मिडिल ईस्ट हालात पर विशेष बैठक होगी. फ्रांस ने UAE, इजिप्ट, सऊदी अरब और कतर को इस विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया है. इसी बैठक में ईरान के मुद्दे पर भी बातचीत होगी.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Jun 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

G7 Meeting France Paris: 16 जून को G7 में मिडिल ईस्ट हालात पर विशेष बैठक होगी. फ्रांस ने UAE, इजिप्ट, सऊदी अरब और कतर को इस विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया है. इसी बैठक में ईरान के मुद्दे पर भी बातचीत होगी. फ्रांस के एविएन में G7 का आयोजन हो रहा है. फ्रांस की अध्यक्षता में  G7 हो रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप से सीधे टकराव से बचेगा फ्रांस

इस समिट में मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में चल रहे युद्ध मुख्य मुद्दा होंगे. फ्रांस ने ऐसा एजेंडा तैयार किया है, जिससे बैठक में सभी देशों के बीच एकता दिखे. साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ सीधे टकराव से बचा जा सके. यह बैठक 15 से 16 जून को लेक जिनेवा के किनारे एवियन लेस बेन्स में होना है. इस बैठक में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका के नेताओं समेत यूरोपीय संघ के नेता भी शामिल होंगे.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, फ्रांस के राजनयिक सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते G7 समिट में वेस्ट एशिया से जुड़ी बैठक के लिए भारत और अमेरिका के नेताओं के साथ-साथ कतर, सऊदी अरब और UAE के नेता भी मौजूद रहेंगे. सूत्रों ने  फ्री नेविगेशन पर जोर दिया है.  हम युद्ध का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इसका असर हम सब पर पड़ता है.  फ्रांसीसी राजनयिक सूत्रों का कहना है कि भारत हमारे लिए सबसे अहम है. हमारे बीच खास रिश्ते हैं. भारत G7 के सभी ट्रैक में शामिल हुआ. उन्हें सभी ट्रैक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था.

यह भी पढ़ें:- UNSC में अफगानिस्तान को अलग-थलग करना चहता था पाकिस्तान, सामने आया भारत तो निकली हवा, जानें फिर क्या हुआ

फ्रांस और भारत के रिश्ते भरोसे-विश्वास पर हैं

भारत सबसे अहम है, हम भरोसे और विश्वास के स्तर पर पहुंच चुके हैं. हम दोनों के लिए किसी भी चीज पर बात करना आसान है. भारत अपनी समस्या का समाधान ढूंढेगा. वह दुनिया के लिए होगा. ब्रिक्स (BRICS) के अध्यक्ष के तौर पर भारत का अपना एजेंडा है. हम भारत की G20 की सफलता को ध्यान में रख रहे . यह क्लाइंट-कस्टमर वाला रिश्ता नहीं है. यह बराबरी का रिश्ता है. 'मेक इन इंडिया' इस डील का हिस्सा होगा.

यह भी पढ़ें:- Explained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
France G7 Summit WORLD NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान पर अमेरिका के हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश, जानें कौन-कौन होगा शामिल
ईरान पर अमेरिकी हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश
विश्व
ईरान के ठिकानों पर यूएस के ताजा हमलों से मिडिल ईस्ट में फिर भड़की चिंगारी, कूदा चीन, यूएस की दी ये नसीहत
ईरान के ठिकानों पर यूएस के ताजा हमलों से मिडिल ईस्ट में फिर भड़की चिंगारी, कूदा चीन, यूएस की दी ये नसीहत
विश्व
US Iran War Live: चीन ने कहा- फौरन मिडिल ईस्ट में बंद हो सैन्य हमले, क्षेत्रीय सुरक्षा का करें सम्मान
Live: चीन ने कहा- फौरन मिडिल ईस्ट में बंद हो सैन्य हमले, क्षेत्रीय सुरक्षा का करें सम्मान
विश्व
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका, भारत के लिए मुश्किल कैसे?
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका?
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
बॉलीवुड
शादी के 9 साल बाद भी बच्चे को तरस रहीं ये एक्ट्रेस, TVF हुआ फेल, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
मोनालिसा का आईवीएफ हुआ फेल, बच्चे के लिए दर्द में एक्ट्रेस, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
क्रिकेट
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड; बांग्लादेश ने रचा इतिहास
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
इंडिया
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
विश्व
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका, भारत के लिए मुश्किल कैसे?
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका?
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget