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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वQatar Resumes Maritime Traffic: पटरी पर लौट रही समुद्र की इकॉनोमी, कतर ने शुरू किया समुद्री यातायात, सीजफायर के बाद सरकार का बड़ा फैसला

Qatar Resumes Maritime Traffic: पटरी पर लौट रही समुद्र की इकॉनोमी, कतर ने शुरू किया समुद्री यातायात, सीजफायर के बाद सरकार का बड़ा फैसला

US Iran Tension: कतर सरकार का यह कदम आसपास के जलक्षेत्रों में स्थिरता लाएगा. इस आदेश से वाणिज्य और निजी जहाजों को सुरक्षित रूप से संचालन करने की अनुमति मिली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 12 Apr 2026 05:03 PM (IST)
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Qatar Resumes Maritime Traffic: कतर में रविवार को सभी जहाजों के लिए मेरिटाइम ट्रांसपोर्ट फिर से शुरू कर दिया है. यह क्षेत्रीय तनावों के कारण कई दिनों से बंद समुद्री यातायात के फिर से शुरू होने के संकेत है. कतर परिवहन मंत्रालय ने बताया कि देश के जलक्षेत्रों में नौवहन पूरी तरह से बहाल हो गया है. मंत्रालय के मुताबिक, सुरक्षा समिति का लगातार आकलन करने और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करने के बाद यह फैसला लिया है. 

अधिकारियों का मानना है कि यह कदम आसपास के जलक्षेत्रों में स्थिरता लाएगा. इससे वाणिज्य और निजी जहाजों को सुरक्षित रूप से संचालन करने की अनुमति मिली है. सभी जहाज अब निर्धारित समय के साथ सुबह और शाम परिचालन कर सकते हैं. इससे कंट्रोल लेकिन स्तिर आवागमन सुनिश्चित किया जा सकेगा. यह खोलना भविष्य के भावी संकेत हैं. इससे पहले मछली पकड़ने वाले जहाजों को अनुमति दी गई थी. पहले इन इलाकों में एहतियात बरती जा रही थी. अब धीरे-धीरे प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है. 

सरकार ने कहा- सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इलाके की सुरक्षा सर्वोच्च रूप से प्राथमिकता में है. सभी को समुद्री नियमों का पालन करना होगा. इनमें कम्युनिकेशन, और जहाजों की उपयुक्तता सुनिश्चित करना शामिल है. मंत्रालय ने समुद्री सेवाओं में मनमाने ढंग से मूल्य बढ़ाने को लेकर चेतावनी दी है. इसके अलावा मंत्रालय ने साफ कहा है कि व्यावसायिक रूप से फायदा उठाने के किसी भी प्रयास पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

सरकार के इस फैसले के बाद अब समुद्री मार्गों में ट्रांसपोर्ट की अनुमति के बाद व्यापारिक और लॉजिस्टिक्स इलाकों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा बंदरगाहो, माल संचालकों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है.

जानकारों का कहना है कि इस कदम से खाड़ी के समुद्री क्षेत्र में स्थिरता का एक मजबूत संकेत मिलता है. ऐसे समय में जब सुरक्षा वैश्विक व्यापार के लिए अहम चिंता बनी हुई है. अब जब सभी तरह के जहाज चलने की मंजूरी मिल गई है, तो कतर का समुद्री क्षेत्र फिर से रफ्तार पकड़ने को तैयार है. 

यह भी पढ़ें: इस्लामाबाद शांति वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान को तगड़ा झटका! ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरने दिए 2 तेल टैंकर

Published at : 12 Apr 2026 05:03 PM (IST)
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