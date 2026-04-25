ईरान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कैंसिल किया विटकॉफ-कुशनर का इस्लामाबाद दौरा, नहीं होगी कोई बात?

Iran US War Update: अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान डेलीगेशन से बातचीत करने जा रहे अमेरिकी डेलीगेशन की इस्लामाबाद यात्रा रद्द कर दी है. यह जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया ट्रुथ पर दी है. इस प्रतनिधिमंडल की अगुवाई ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और एडवाइजर एवं उनके दामाद जेरेड कुशनर कर रहे थे. इधर ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद से रवाना हो गया है. ईरान ने अमेरिकी मांगों को अधिकतमवादी करार देते हुए, सीधी बातचीत से भी इनकार किया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि ट्रंप ने वॉशिंगटन से जाने वाले एक डेलीगेशन का दौरा रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगा कि इतनी लंबी दूरी की यात्रा करके जाना गैरजरूरी और बेनतीजा होगी.

ट्रंप ने पोस्ट में कहा, 'मैंने अभी कुछ देर पहले ही अपने लोगों से कहा है कि नहीं तुम 18 घंटे की उड़ान भरकर वहां नहीं जा रहे हो. सारे कार्ड्स हमारे पास हैं. वे जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं. लेकिन तुम अब और 18 घंटे उड़ान भरकर वहां जाकर बेकार की बातें करने के लिए नहीं बैठोगे.'

पाकिस्तान यात्रा पर आया ईरान के विदेश मंत्री का बयान

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया एक्स पर पाकिस्तान यात्रा पर कहा कि पाकिस्तान की यात्रा बहुत सफल रही. ईरान पर चल रहे युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा से जुड़ा ईरान का पक्ष रखा है. अब देखना बाकी है कि क्या अमेरिका कूटनीति को लेकर वास्तव में गंभीर है.

पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब से हुई, जब पाकिस्तान में शांति वार्ता के दूसरे दौर की बातचीत के लिए कोशिशें एकदम से तेज हो गईं. ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की अगुवाई वाले ईरान के डेलीगेशन ने शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचकर हाईलेवल मीटिंग की. इसके बाद अपनी मांगों की एक सूची पाकिस्तान के नेताओं को सौंपने के बाद रवाना हो गए. यह सूची पूर्ण युद्ध समाप्ति की मांगों को लेकर है.

ईरान के विदेश मंत्री के टेलीग्राम अकाउंट पर एक बयान जारी किया गया है. इसमें अराघची ने सीजफायर और ईरान के खिलाफ थोपे गए युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने पर जोर दिया है. साथ ही ईरान की तरफ से सैद्धांतिक रुख स्पष्ट किया है.

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