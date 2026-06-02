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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहवा में उड़ते नजर आएंगे विस्फोटक बम, 54 बिलियन डॉलर लगाकर अमेरिका तैयार करेगा फाइटर ड्रोन का बेड़ा, जानें पेंटागन का प्लान?

हवा में उड़ते नजर आएंगे विस्फोटक बम, 54 बिलियन डॉलर लगाकर अमेरिका तैयार करेगा फाइटर ड्रोन का बेड़ा, जानें पेंटागन का प्लान?

World News: अमेरिका ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है, जब यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में संघर्ष और युद्ध का दौर जारी है. ऐसे में इन युद्धों के दौरान ही इस तरह के ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 02 Jun 2026 07:13 AM (IST)
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America Building Up Drone Weapon: अमेरिका लड़ाकू ड्रोन का बेड़ा तैयार कर रहा है. अमेरिकी सेना इसे कम लागत में तैयार करने में जुटी हुई है. ऐसे में अमेरिकी सेना ड्रोन रेसर्स, स्टार्टअप्स और गोल्फ कोर्स में निगरानी और हवाई लाइट शो से जुड़ी कंपनियों की ओर भी रुख कर रही है. यह दावा वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में किया है. 

अमेरिका ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है, जब यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में संघर्ष और युद्ध का दौर जारी है. ऐसे में इन युद्धों के दौरान ही इस तरह के ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था. पेंटागन की मानें तो अमेरिका अपने ड्रोन क्षमताओं का तेजी से विस्तार करने की आवश्यकता है. ऐसे में सबसे अच्छे निर्माताओं की पहचान करने के लिए ड्रोन डोमिनेंस नाम से 18 महीने की एक प्रतियोगिता शुरू की है.

ट्रंप प्रशासन ने रखा ड्रोन हथियारों में निवेश का प्रस्ताव

इसके तहत 3 लाख ड्रोन बनाने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट का अवसर देगी. ट्रंप प्रशासन ने इसमें निवेश का प्रस्ताव रखा है. अगले साल रक्षा बजट में ड्रोन युद्ध कार्यक्रमों का बड़े पैमान पर विस्तार करने के लिए 54.6 बिलियन डॉलर की मांग की गई है. 

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इस दौड़ में सबसे आगे नेरोस शामिल है. यह पूर्व ड्रोन रेसिंग वर्ल्ड चैंपियन सोरेन मुनरो एंडरसन की तरफ से शुरू किया गया कैलिफोर्निया का एक स्टार्टअप है. इसके अलावा एक स्काईकटर नाम की ब्रिटिश कंपनी है, जिसने यूक्रेन के ड्रोन निर्माताओं के साथ साझेदारी की है. 

इतनी है इन किफायती ड्रोन की कीमत

अभी जिन ड्रोन का परीक्षण किया जा रहा है, वह अपेक्षाकृत सस्ते हैं. इनकी कीमत लगभग 5 हजार ड्रोन प्रति डॉलर है. उन्हें युद्ध के दौरान नष्ट हो जाने के लिए डिजाइन किया गया है. पेंटागन का मानना है कि भविष्य में युद्ध काफी हद तक किफायती ड्रोन के झुंड पर निर्भर होने की संभावना है. 

ये भी पढ़ें: होर्मुज संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल पर घटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब कितना लगेगा टैक्स?

Published at : 02 Jun 2026 07:13 AM (IST)
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