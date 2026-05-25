जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब दोनों देश

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश

जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश

Iran US Deal: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जारी है. दोनों देश एक समझौते पर अंतिम रूप से चर्चा कर रहे हैं. माना जा रहा है कि यह बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 25 May 2026 07:14 PM (IST)
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Iran US War: अमेरिका और ईरान ने एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू की रूपरेखा तैयार कर ली है. अब ऐसे में 60 दिनों तक युद्धविराम को बढ़ाया जा सकता है. ताकि दोनों देश युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर, एक आखिरी समझौता कर सकें. वहीं, हॉर्मुज को फिर से खोल दिया गया है. इलाके से बारूदी सुरंगे हटा ली गई हैं. यह जानकारी एक अधिकारी के हवाले से सामने आई है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है. 

अधिकारी ने कहा है कि फिलहाल समझौते पर किसी तरह के साइन नहीं हुए हैं. ऐसे में अभी साफ नहीं है कि मौजूदा ढांचा कितना बाध्यकारी है. इधर, राजनयिक ने बताया कि नए प्रस्ताव ईरान की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. 

वहीं, एक अन्य राजनयिक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नवीनतम प्रस्ताव में जो शर्त रखी गई हैं, एमओयू पर साइन होते ही ईरान तुरंत हॉर्मुज को फिर से खोल देगा. ऐसे में जल्द से जल्द यातायात की समस्या को भी खत्म किया जाएगा. साथ ही इस प्रस्ताव के साथ अमेरिका, ईरान, लेबनान यह घोषणा करेंगे कि सभी सैन्य ऑपरेशन तत्काल खत्म कर दिए जाएंगे. 

ईरान का परमाणु प्रोग्राम समझौते में सबसे बड़ा अड़ंगा
ऐसे में इस समझौते पर तभी मोहर लग सकती है, जब ईरान इस बात की पुष्टी करेगा कि वह कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा. साथ ही इस बात पर सहमति होगी कि न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी सामाग्री का निपटान एक तय प्रक्रिया के तहत किया जाएगा. समझौते का MOU ईरान को परमाणु हथियार न रखने के लिए बाध्य करता है. इसमें न्यूक्लियर डस्ट को छोड़ देना शामिल है. मतब संवर्धित यूरेनियम के भंडार को ईरान को छोड़ना होगा. दोनों पक्ष ऐसा करने के लिए मेकेनिज्म पर काम करेंगे.

ये भी पढें- WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी

इधर, रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रविवार को एक पोस्ट सामने आया था, जिसमें उन्होंने समझौते को लेकर कहा था कि अभी पूरी तरह से तय भी नहीं हुआ है, किसी ने इसे देखा भी नहीं है. न ही किसी को पता है कि यह क्या है. इससे पहले उन्होंने बातचीत को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की जानकारी साझा की थी. ईरान अधिकारी का कहना है कि समहति पत्र पर कोई परमाणु समझौता शामिल नहीं है. इसमें केवल परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत करने का वादा शामिल है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हैकि हॉर्मुज का उपयोग फिर से कब शुरू होने की उम्मीद है. 

ये भी पढ़ें: 'इंडिया आउट' के बावजूद भारत ने मालदीव को पानी पिलाया, थरूर ने अमेरिका में ऐसा क्या कहा, जिसकी हो रही चर्चा

Published at : 25 May 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
WORLD NEWS Middle East Conflict Iran US War
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