'AI इंसानों की....', सत्या नडेला ने दुनिया को दी चेतावनी, जानें क्या कहा

दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने AI के बढ़ते खतरों के बीच चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि सुपरइंटेलिजेंस हासिल करने का एकमात्र मकसद इंसानों की मदद करना होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम जो AI बना रहे हैं, वह इंसानों की मदद नहीं कर रहा है और इंसानों के कंट्रोल में नहीं है तो उसे बनाने का कोई फायदा नहीं है.

सत्या नडेला ने कहा कि हमें AI के फायदों को तेजी से आगे बढ़ाना और फैलाना भी होगा, ताकि वे अलग-अलग देशों, समुदायों और कंपनियों तक पहुंच सकें. इसके लिए एक ऐसे एडवांस्ड इकोसिस्टम की जरूरत है, जिसमें क्लोज्ड और ओपन-सोर्स, दोनों तरह के मॉडल फल-फूल सकें और कंपनियों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपनी खास और छिपी हुई जानकारी (tacit knowledge) पर पूरा कंट्रोल बनाए रखें.

कंपनियों को क्या दी सलाह

कंपनियों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि हर ऑर्गनाइजेशन को बिना किसी एक मॉडल प्रोवाइडर पर निर्भर हुए अपना खुद का लगातार सीखने वाला लूप (continuous learning loop) या 'हिल क्लाइंबिंग मशीन' बनाने में सक्षम होना चाहिए और उनमें अपने कंट्रोल वाले मॉडल और वेट्स (weights) में अपनी जानकारी को शामिल करने की क्षमता होनी चाहिए.

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने कहा कि हम डिजाइन के लक्ष्य के तौर पर सही तालमेल बिठाने के लिए जरूरी रिसर्च, फोकस और सोच-समझकर आगे बढ़ने के तरीके का स्वागत करते हैं. हम एम्बेडेड इवैल्यूएटर जैसे विचारों और इसे सिर्फ बातों तक सीमित न रखकर असल में लागू करने के तरीके विकसित करने की तमाम कोशिशों का भी स्वागत करते हैं.

सबकी बराबर भागीदारी होनी चाहिए- नडेला

उन्होंने आगे कहा कि अहम बात यह है कि इसे कुछ ही संस्थाओं के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें पूरे इकोसिस्टम, देशों और अलग-अलग क्षेत्रों (जिनमें एकेडेमिया भी शामिल है) की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए. हम इसी नजरिए को अपना रहे हैं. AI स्टैक के हर स्तर पर एक्सेस और चुनने की आजादी लर्निंग लूप और मॉडल पर एंटरप्राइज़ का कंट्रोल और कोड ऑफ कंडक्ट हमारे अपने फर्स्ट-पार्टी MAI मॉडल का आधार है, जिसे हम पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी करेंगे.

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