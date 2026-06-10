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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में Mi-17 हेलिकॉप्टर क्रैश, उड़ान भरते समय हुई दुर्घटना, सेना के कई लोगों की मौत

पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में Mi-17 हेलिकॉप्टर क्रैश, उड़ान भरते समय हुई दुर्घटना, सेना के कई लोगों की मौत

World News: पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक Mi-17 हेलिकॉप्टर टेक्निकल दिक्कतों के चलते मुजफ्फराबाद के पास उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसमें सवार सभी लोग मारे गए.

By : नीरज राजपूत | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 10 Jun 2026 05:35 PM (IST)
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Pakistan Army Helicopter Crash: भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक एमआई-17 हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया. इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई है. फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है. मृतकों का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आया है. यह हेलिकॉप्टर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फराबाद में शौकत लाइन में दोपहर 3 बजे पाकिस्तानी सेना का MI -17 हेलीकॉपटर  गिरा. हेलिकॉप्टर प्रदर्शनकारियों पर नजर रख रहा था.

पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक, पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक Mi-17 हेलिकॉप्टर टेक्निकल दिक्कतों के चलते मुजफ्फराबाद के पास उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसमें सवार सभी लोग मारे गए. जानकारी पाकिस्तान मीडिया ने इंटर सर्विसेज पब्लिश रिलेशन के हवाले से दी है. उन्होंने बताया है कि इसमें से कोई भी जीवित नहीं बचा है. सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि  हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी खराबी की वजह से गिरा. हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू और रिकवरी टीमें मौके पर पहुंच गईं. एक न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों की कुल संख्या हो अभी तय नहीं है. 

20 सैनिक थे सवार, पायलट की भी मौत

हादसा पीओके के नीलम वैली में हुआ है. बताया जा रहा है कि इसमें सभी सवार सैनिकों की मौत हो गई है. ISPR ने नहीं बताया कि कितने सैनिक सवार थे. पीओके में प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान सेना ने हेलिकॉप्टर तैनात किए हुए हैं. माना जा रहा है कि यहां पायलट समेत 20 सैनिक सवार थे. दो दिन पहले भी बलूचिस्तान में एक पाकिस्तानी सेना का हेलिकॉप्टर गिरा था. 

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
World News Helicopter Crash Pakistan
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