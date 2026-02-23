मेक्सिको में जारी हिंसक झड़पों के बीच भारत ने भी वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. रविवार (22 फरवरी 2026) को मेक्सिको सिटी स्थित भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थान पर शरण लेने और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है.

दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि जालिस्को राज्य (पुएर्तो वल्लार्टा, चापाला और ग्वाडलाहारा), तमाउलिपास राज्य (रेनोसा और अन्य नगरपालिकाएं), मिचोआकान, गुएरेरो और नुएवो लियोन राज्यों के कुछ इलाकों में सुरक्षा अभियान, सड़क अवरोध और आपराधिक गतिविधियां जारी हैं. इन क्षेत्रों में मौजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक अपने स्थान पर ही रहने की सलाह दी गई है.

Dear all Indian nationals in Mexico:



There are ongoing security operations and related road blockages and criminal activity, Indian nationals in Jalisco State (areas of Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (areas of Reynosa and other municipalities),… — India in México (@IndEmbMexico) February 22, 2026

भारतीय नागरिकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां

भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां भी जारी की हैं. इनमें कानून-प्रवर्तन गतिविधियों वाले इलाकों से दूर रहने, आसपास के माहौल पर नजर रखने, अनावश्यक आवाजाही से बचने, स्थानीय मीडिया से अपडेट लेते रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की बात कही गई है. आपात स्थिति में 911 पर कॉल करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा भीड़ से दूर रहने और अपने परिवार व मित्रों को अपनी स्थिति की जानकारी फोन, संदेश या सोशल मीडिया के जरिए देते रहने को कहा गया है. किसी भी सहायता या जानकारी के लिए भारतीय नागरिक +52 55 4847 7539 नंबर पर भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं.

कुख्यात ड्रग माफिया सरगना की मौत

मेक्सिको में हिंसा उस समय भड़क उठी, जब सेना के एक अभियान में कुख्यात ड्रग माफिया सरगना नेमेसियो रूबेन ओसेगेरा सर्वांतेस उर्फ एल मेंचो की मौत हो गई. वह जालिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (CJNG) का प्रमुख था. मेक्सिको के रक्षा मंत्रालय के अनुसार जालिस्को में हुई मुठभेड़ में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और मेक्सिको सिटी ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

CJNG का फैला नेटवर्क

रिपोर्ट्स के मुताबिक CJNG मेक्सिको के सबसे आक्रामक और ताकतवर कार्टेल्स में से एक माना जाता है, जो सेना पर हमलों के लिए भी कुख्यात रहा है. अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के अनुसार CJNG को सिनालोआ कार्टेल के बराबर प्रभावशाली माना जाता है और इसका नेटवर्क अमेरिका के सभी 50 राज्यों तक फैला हुआ है. मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों से अत्यधिक सतर्कता बरतने और दूतावास के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है.