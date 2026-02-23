हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वMexico Violence: 'सतर्क रहें, भीड़भाड़ से...', मैंचो के मारे जाने पर मेक्सिको में हिंसा, बवाल के बीच भारतीयों के लिए एडवाइजरी

Mexico Violence: 'सतर्क रहें, भीड़भाड़ से...', मैंचो के मारे जाने पर मेक्सिको में हिंसा, बवाल के बीच भारतीयों के लिए एडवाइजरी

Mexico Violence: मेक्सिको में हिंसा के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. इस बीच जालिस्को समेत कई राज्यों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

मेक्सिको में जारी हिंसक झड़पों के बीच भारत ने भी वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. रविवार (22 फरवरी 2026) को मेक्सिको सिटी स्थित भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थान पर शरण लेने और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है.

दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि जालिस्को राज्य (पुएर्तो वल्लार्टा, चापाला और ग्वाडलाहारा), तमाउलिपास राज्य (रेनोसा और अन्य नगरपालिकाएं), मिचोआकान, गुएरेरो और नुएवो लियोन राज्यों के कुछ इलाकों में सुरक्षा अभियान, सड़क अवरोध और आपराधिक गतिविधियां जारी हैं. इन क्षेत्रों में मौजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक अपने स्थान पर ही रहने की सलाह दी गई है.

भारतीय नागरिकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां

भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां भी जारी की हैं. इनमें कानून-प्रवर्तन गतिविधियों वाले इलाकों से दूर रहने, आसपास के माहौल पर नजर रखने, अनावश्यक आवाजाही से बचने, स्थानीय मीडिया से अपडेट लेते रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की बात कही गई है. आपात स्थिति में 911 पर कॉल करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा भीड़ से दूर रहने और अपने परिवार व मित्रों को अपनी स्थिति की जानकारी फोन, संदेश या सोशल मीडिया के जरिए देते रहने को कहा गया है. किसी भी सहायता या जानकारी के लिए भारतीय नागरिक +52 55 4847 7539 नंबर पर भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं.

कुख्यात ड्रग माफिया सरगना की मौत

मेक्सिको में हिंसा उस समय भड़क उठी, जब सेना के एक अभियान में कुख्यात ड्रग माफिया सरगना नेमेसियो रूबेन ओसेगेरा सर्वांतेस उर्फ एल मेंचो की मौत हो गई. वह जालिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (CJNG) का प्रमुख था. मेक्सिको के रक्षा मंत्रालय के अनुसार जालिस्को में हुई मुठभेड़ में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और मेक्सिको सिटी ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

CJNG का फैला नेटवर्क

रिपोर्ट्स के मुताबिक CJNG मेक्सिको के सबसे आक्रामक और ताकतवर कार्टेल्स में से एक माना जाता है, जो सेना पर हमलों के लिए भी कुख्यात रहा है. अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के अनुसार CJNG को सिनालोआ कार्टेल के बराबर प्रभावशाली माना जाता है और इसका नेटवर्क अमेरिका के सभी 50 राज्यों तक फैला हुआ है. मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों से अत्यधिक सतर्कता बरतने और दूतावास के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है.

Published at : 23 Feb 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
MEXICO Indian Embassy WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Mexico Violence: 'सतर्क रहें, भीड़भाड़ से...', मैंचो के मारे जाने पर मेक्सिको में हिंसा, बवाल के बीच भारतीयों के लिए एडवाइजरी
'सतर्क रहें, भीड़भाड़ से...', मैंचो के मारे जाने पर मेक्सिको में हिंसा, बवाल के बीच भारतीयों के लिए एडवाइजरी
विश्व
पाकिस्तान की उड़ी नींद! भारत को इजरायल दे सकता है घातक मिसाइल, बटन दबाते ही खाक होगा इस्लामाबाद?
पाक की उड़ी नींद! भारत को मिल सकती है घातक मिसाइल, बटन दबाते ही खाक होगा इस्लामाबाद?
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
विश्व
नेपाल के धादिंग जिले में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस त्रिशूली नदी में गिरी, अब तक 18 की मौत
नेपाल में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस त्रिशूली नदी में गिरी, अब तक 18 की मौत
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Rajkot Demolition: आंखों के सामने मलबे में तब्दील हुए घर, बिलख-बिलख कर रोईं महिलाएं!
Nepal Bus Accident: धाडिंग में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, 18 लोगों की मौत | Breaking
Patna Crime: बदमाशों ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर की हत्या | Breaking | Bihar | ABP News
Mani shankar Aiyar की Rahul Gandhi को नसीहत, 'गठबंधन के लिए उनके पास वक्त नहीं' | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गांधी जी भारत के नहीं पाकिस्तान के...', BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल, राष्ट्रपिता पर क्या कह गए यतनल?
'गांधी जी भारत के नहीं पाकिस्तान के...', BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल, राष्ट्रपिता पर क्या कह गए यतनल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
ट्रेंडिंग
Video: गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
जनरल नॉलेज
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget