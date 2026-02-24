Mexico El Mencho: ड्रग लॉर्ड मेंचो का पुराना ऑडियो क्लिप वायरल, पुलिसवालों को दीं गालियां, कहा- 'Mot@#, अगर पीछे नहीं हटे तो...'
Mexico El Mencho: मेक्सिको के CJNG सरगना एल मेंचो से जुड़ा 2016 का कथित लीक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुलिस अधिकारी पर धौंस जमा रहा है.
मेक्सिको में हाल ही में सैन्य अभियान में मारे गए जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल (CJNG) के सरगना नेमेसियो रुबेन ओसेगेरा सर्वांतेस उर्फ एल मेंचो का एक ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. ऑडियो आज से 10 साल पहले 2016 का बताया जा रहा है. इस रिकॉर्डिंग में वह सुरक्षा बलों को को गालियां दे रहा है. वह सरेआम धमका रहा है और उनसे वह काम करने को कह रहा है, जो वह करवाना चाहता है. मेंचो कहता है कि M@th*rFu**er Bi*c* अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. ABP News संबंधित ऑडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.
रिकॉर्डिंग में वह एक पुलिस अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहता है कि उसके लोगों को तुरंत एरिया छोड़ देना चाहिए, जहां पर उसके लड़के काम करते हैं. वह दावा करता है कि उसने कई सुरक्षा कर्मियों की पहचान कर ली है और अगर वे पीछे नहीं हटे तो एक्शन लेगा .
पुलिस अधिकारी एल मेंचो की करता रहा जी हजूरी
ऑडियो में दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी है. वह शांत आवाज में जवाब देता है और आश्वासन देता है कि पुलिस बल पीछे हट जाएगा. बातचीत में वह कई बार जी सर और जी बॉस कहकर जवाब दे रहा है. रिकॉर्डिंग के आखिर में कथित तौर पर एल मेंचो अपशब्दों के लिए माफी मांगता है और पुलिसबलों की वापसी को उसका आदेश बताता है.
गौरतलब है कि एल मेंचो को जलिस्को राज्य के तापाल्पा क्षेत्र में मैक्सिकन सेना की तरफ से चलाए गए अभियान में मार गिराया गया. छापेमारी के दौरान घायल होने के बाद उसे मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. इस ऑडियो क्लिप की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके फिर से सामने आने से मेक्सिको में कार्टेल और सुरक्षा एजेंसियों के बीच मिलीभगत को दिखाती है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL