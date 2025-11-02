मेक्सिको के हर्मोसिलो शहर (Hermosillo City) में शनिवार (1 नवंबर 2025) को वाल्डो सुपरमार्केट (Waldo Store) में अचानक हुए भीषण विस्फोट से शहर दहल उठा. अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. करीब 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और पूरा इलाका धुएं से भर गया.

सोनोरा राज्य के गवर्नर अल्फोंसो दुराज़ो (Alfonso Durazo) ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि यह हादसा पूरे राज्य के लिए एक गहरी त्रासदी है. उन्होंने कहा कि पीड़ितों में कई बच्चे शामिल हैं. हम इस दर्दनाक घटना की पूरी जांच करेंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. गवर्नर ने यह भी कहा कि प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय जांच टीम (High-Level Inquiry Team) गठित की है, जो विस्फोट के कारणों की गहराई से पड़ताल करेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी.

देश शोक में है-राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम का बयान

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम (Claudia Sheinbaum) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर इस हादसे पर गहरा शोक जताया. उन्होंने लिखा कि हम सोनोरा सरकार के संपर्क में हैं. सभी बचाव एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत राहत कार्य शुरू करें. राष्ट्रपति ने आंतरिक सचिव रोज़ा इसेला रोड्रिग्ज़ को राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं.

हादसे की वजह क्या थी? जांच में सामने आए शुरुआती संकेत

धमाके में अब तक की जांच में आतंकी साजिश या बाहरी हमले की संभावना को खारिज कर दिया गया है. शहर के अग्निशमन प्रमुख के अनुसार, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि धमाका हुआ या आग लगने से यह घटना हुई. राज्य के अटॉर्नी जनरल गुस्तावो सालास ने कहा कि कई लोगों की मौत जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से हुई है. वहीं कुछ प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक, यह हादसा बिजली की खराबी या ट्रांसफार्मर फेल होने से भी हो सकता है. सोनोरा अभियोजक कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि घटना फिलहाल एक आकस्मिक हादसा प्रतीत होती है. स्टोर में लगे ट्रांसफार्मर की फोरेंसिक जांच जारी है.

प्रशासन ने इमारत को सील किया, बचाव दल तैनात

अग्निशमन दल ने इमारत को पूरी तरह सील कर दिया है और अब अंदर जाकर मलबे की जांच की जा रही है.अधिकारियों का कहना है कि जब तक इमारत का तापमान सामान्य नहीं होता तब तक अंदर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में विस्फोट के सही कारणों का पता चल जाएगा.

