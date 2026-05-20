हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वMeloni-Modi Meeting: कार डिप्लोमेसी से ‘Melodi’ तक... इंटरनेट पर छाई मोदी- मेलोनी की दोस्ती

Meloni-Modi Meeting: कार डिप्लोमेसी से ‘Melodi’ तक... इंटरनेट पर छाई मोदी- मेलोनी की दोस्ती

Melodi Moment Viral: PM मोदी और मेलोनी की हर मुलाकात इंटरनेट पर वायरल हो जाती है. COP28 समिट के दौरान मेलोनी की पोस्ट की गई #Melodi सेल्फी ने दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी थीं.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 20 May 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. रोम दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का मेलोनी ने गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों नेताओं ने साथ डिनर किया, रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया और एक ही कार में साथ सफर करते नजर आए. सोशल मीडिया पर इसे “Car Diplomacy” कहा जा रहा है.

दरअसल, मोदी और मेलोनी की हर मुलाकात इंटरनेट पर वायरल हो जाती है. COP28 समिट के दौरान मेलोनी की पोस्ट की गई #Melodi सेल्फी ने दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद G7 और अन्य वैश्विक मंचों पर दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो लगातार चर्चा में रहे.

इस बार मेलोनी ने पीएम मोदी के दिए “Melody” टॉफी गिफ्ट का भी जिक्र किया और मजाकिया अंदाज में पोस्ट किया. यही वजह है कि “Melodi” अब सिर्फ मीम नहीं, बल्कि भारत-इटली दोस्ती का नया प्रतीक बन चुका है.

मेलोनी और मोदी का मेलोडी फैक्टर
प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की दोस्ती अब “Melodi” हैशटैग के नाम से सोशल मीडिया पर खास पहचान बना चुकी है. इसकी शुरुआत दिसंबर 2023 में दुबई में हुए COP28 समिट के दौरान हुई, जब मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा— “Good friends at COP28” और हैशटैग दिया #Melodi. मोदी ने भी इसे रीपोस्ट करते हुए लिखा, “दोस्तों से मिलना हमेशा खुशी देता है।”

इसके बाद जून 2024 में G7 समिट के दौरान मेलोनी ने फिर वीडियो पोस्ट कर कहा, “Hi friends, from #Melodi।” जवाब में मोदी ने लिखा, “भारत-इटली दोस्ती अमर रहे।”

जून 2025 में भी दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर भारत-इटली दोस्ती को मजबूत बताते हुए एक-दूसरे की तारीफ की। “Melodi” अब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं, बल्कि भारत-इटली रिश्तों की नई पहचान बन चुका है।

हर जन्मदिन पर मेलोनी ने किया PM मोदी को विश

इटली की प्रधानमंत्री Giorgia Meloni और प्रधानमंत्री Narendra Modi के बीच बढ़ती दोस्ती सोशल मीडिया पर भी साफ नजर आती है. पिछले तीन सालों से मेलोनी लगातार पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती रही हैं.

ये भी पढ़ें- इटली में PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ किया डिनर, फिर एक ही कार में गए घूमने, PHOTOS

17 सितंबर 2023 को मेलोनी ने मोदी को “भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध दोस्त” बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी थी. इसके जवाब में मोदी ने उनका धन्यवाद किया.

17 सितंबर 2024 को मेलोनी ने फिर पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत और इटली मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे और दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत होगी.

वहीं 17 सितंबर 2025 को मोदी के 75वें जन्मदिन पर मेलोनी ने उन्हें प्रेरणादायक नेता बताते हुए अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना की. मोदी ने भी जवाब में इटली की दोस्ती की सराहना की.

कब कब मिले मोदी-मेलोनी?

प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की केमिस्ट्री पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा में रही है. G20 से लेकर G7 और COP28 जैसे बड़े ग्लोबल मंचों पर दोनों नेताओं की मुलाकात लगातार होती रही है.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी, Video हो गया वायरल

दोनों की पहली आधिकारिक मुलाकात नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 समिट में हुई थी. इसके बाद मार्च 2023 में मेलोनी भारत आईं, जहां दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए.

फिर सितंबर 2023 में दिल्ली G20 समिट, दिसंबर 2023 में दुबई COP28, जून 2024 में इटली के G7 समिट और नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के G20 सम्मेलन में दोनों नेता साथ नजर आए.

अब मई 2026 में पीएम मोदी इटली पहुंचे, जहां मेलोनी ने उनका खास स्वागत किया. दोनों नेताओं ने साथ डिनर किया और रोम के मशहूर कोलोसियम का दौरा भी किया.

लगातार बढ़ती मुलाकातों से साफ है कि भारत और इटली अब सिर्फ औपचारिक साझेदार नहीं, बल्कि रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाई देने की कोशिश में हैं. रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल राजनीति जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की नजदीकियां तेजी से बढ़ रही हैं.

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 20 May 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Giorgia Meloni NARENDRA MODI India Italy Melodi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Meloni-Modi Meeting: कार डिप्लोमेसी से ‘Melodi’ तक... इंटरनेट पर छाई मोदी- मेलोनी की दोस्ती
कार डिप्लोमेसी से ‘Melodi’ तक... इंटरनेट पर छाई मोदी- मेलोनी की दोस्ती
विश्व
Melodi Moment! पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी, Video हो गया वायरल
Melodi Moment! पीएम मोदी ने इटली की PM मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी, Video वायरल
विश्व
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
विश्व
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Twisha Sharma Death Case: एक-एक तस्वीर में ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? | Breaking News
Uttarakhand News: Kedarnath के रास्ते में जाम से हाहाकार, प्रशासन पर सवाल | CM Dhami | Uk Government
CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
इंडिया
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
स्पोर्ट्स
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 19 Worldwide: 'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, चाहिए बस इतने करोड़
'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म
विश्व
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
विश्व
PM Modi Trump Meeting: ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
एग्रीकल्चर
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget