अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, 5,600 से अधिक उड़ानें रद्द और स्कूल बंद, जानें मौजूदा हाल

US Snowstorm: अमेरिका के पूर्वी राज्यों में सोमवार को भारी बर्फबारी ने कहर बरपाया. मैरीलैंड से मेन तक का इलाका प्रभावित हुआ, जिससे लाखों लोगों को घरों में ही रहना पड़ा. तेज़ हवाओं और ब्लिज़र्ड की चेतावनी के बीच यातायात ठप हो गया और स्कूल व व्यवसाय बंद हो गए.

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि यह एक दशक की सबसे ज़्यादा ताकतवर तूफ़ान था. मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में कई जगहों पर 2 फीट (60 सेंटीमीटर) से अधिक बर्फ गिर गई. कुछ जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई. इसने यातायात को पूरी तरह से प्रभावित किया और संयुक्त राष्ट्र को भी सुरक्षा परिषद की बैठक स्थगित करनी पड़ी. अधिकारियों ने आपात स्थिति घोषित की. न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल भी बंद रहे, और शहर को छह साल बाद अपना पहला स्नो डे मिला. लोग बिजली कटौती की समस्या से भी जूझ रहे थे.

फिर से बर्फबारी की संभावना

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा कि जैसे ही यह बर्फबारी उत्तर की ओर बढ़ी और कुछ इलाकों में कम हुई, वे अगले हफ़्ते फिर एक नए तूफ़ान पर नज़र रख रहे हैं, जो क्षेत्र में और बर्फ ला सकता है. मौसम सेवा ने सोमवार के तूफ़ान को “क्लासिक बॉम्ब साइकलोन/नॉरईस्टर” कहा. बॉम्ब साइकलोन तब होता है जब तूफ़ान का दबाव 24 घंटे में तेज़ी से गिरता है. यह मुख्य रूप से पतझड़ और सर्दियों में होता है, जब ठंडी आर्कटिक हवा दक्षिण की गर्म हवा से टकराती है.

मौसम वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया

हालांकि यह तूफ़ान लोगों के लिए मुश्किल और खतरनाक था, मौसम विशेषज्ञ इसके सौंदर्य और शक्ति की भी तारीफ़ कर रहे थे. नेशनल वेदर सर्विस, वेदर प्रेडिक्शन सेंटर, मैरीलैंड के चेतावनी समन्वय मौसम वैज्ञानिक ओवेन शिएह ने कहा कि बर्फ गिरने के लिए तापमान बिल्कुल सही था. अगर ज्यादा गर्म होता तो बारिश होती, और अगर ज्यादा ठंडा होता तो हवा में नमी कम होती और बर्फ कम गिरती.

न्यूयॉर्क में स्थिति

लोअर मैनहट्टन में बर्फ हटाने वाले लोग आम तौर पर ऑफिस आने वालों से ज़्यादा दिखाई दिए. सड़कों पर लोग आसानी से चल रहे थे, जो आमतौर पर सुबह यातायात से भरी रहती हैं. वाल स्ट्रीट के पास एक आवासीय टॉवर में कांसिएर्ज लुइस वालेज़ ने कहा, "यह बहुत शांत है, सिर्फ़ हवाओं की आवाज़ सुनाई दे रही है. कुछ निवासी जरूरी सामान लेने गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं." ब्रुकलिन के मैथमेट वोज़्टकोविएक, 57, भी अपने मोहल्ले में बर्फ साफ़ कर रहे थे. उन्होंने कहा, "मैं मिडवेस्ट से हूं, इसलिए यह मेरे लिए ठीक है. न ज्यादा मुश्किल, न आसान." उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग बाहर निकलकर बर्फ का आनंद लें.

पर्यटकों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

ब्रिटेन से न्यूयॉर्क आए पर्यटक करेन स्मिथ और एडेल बाउडेन ने कहा, "हमने टाइम्स स्क्वायर में सड़कों पर नाच किया. हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कर सकते हैं."इंग्रिड देविता ने कहा कि उन्हें लोअर ईस्ट साइड पर स्की से पैट्रोल करना पसंद है, ताकि बर्फ में फँसे लोगों की मदद कर सकें.

बर्फबारी का रिकॉर्ड

न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 19 इंच (48 सेंटीमीटर) बर्फ गिरी.

वारविक, रोड आइलैंड में 3 फीट (91 सेंटीमीटर) से ज़्यादा बर्फ गिरी, जो इस साल अब तक देश में सबसे ज़्यादा है.

नंटकेट में सबसे तेज़ हवा 83 मील प्रति घंटा (133 किमी/घंटा) दर्ज की गई. केप कॉड में हर जगह हारिकेन जैसी हवाएं देखने को मिलीं.

खास जगहों पर तैयारी

कनेक्टिकट में मिस्टिक सीपोर्ट म्यूज़ियम के कर्मचारी ऐतिहासिक जहाज़ों से बर्फ हटाने की तैयारी कर रहे हैं. इनमें 19वीं सदी की अमेरिकी मर्चेंट फ्लीट की 113 फुट लंबी चार्ल्स डब्ल्यू मॉर्गन नाम की व्हेलिंग शिप शामिल है. शैनन मैकेंज़ी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ़ वॉटरक्राफ्ट ऑपरेशंस, ने कहा कि मशीन या धातु की बेलचियों से नुकसान हो सकता है, इसलिए बर्फ हाथ से रबर या प्लास्टिक की बेलचियों से हटाई जाएगी.

आपात स्थिति और उड़ान रद्द

न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फ़िया और अन्य शहरों ने आपात स्थिति घोषित की.

सोमवार को 5,600 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं.

मंगलवार के लिए 2,000 और उड़ानें रद्द की गईं.

लगभग 2,500 उड़ानें देरी का सामना कर रही हैं.

रोड आइलैंड का टी.एफ. ग्रीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सभी संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया. वहाँ 32.8 इंच (83.3 सेंटीमीटर) बर्फ गिरी, जो 1978 के रिकॉर्ड से अधिक है.

यातायात और डिलीवरी प्रभावित

कुछ जगहों पर सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया, जबकि न्यूयॉर्क सिटी में डोरडैश ने रातभर डिलीवरी रोक दी. मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि तेज़ हवाओं और भारी बर्फ के कारण पेड़ टूट सकते हैं और बिजली लंबे समय तक बंद रह सकती है.

देश भर में 4,50,000 से अधिक उपभोक्ता अंधेरे में थे.

मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने कहा कि सबवे लाइनें ज़्यादातर चल रही हैं, सिवाय स्टेटन आइलैंड के, जहां सेवा अभी भी बंद है.

बाहरी लाइन पर चलने वाली ट्रेनें देर से चलेंगी.

बस यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

बेघरों के लिए राहत प्रयास

सहायता कर्मी बेघर न्यूयॉर्कवासियों को शेल्टर और हीटिंग सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं.

सांस्कृतिक स्थल और स्कूल

न्यूयॉर्क के म्यूज़ियम ऑफ़ मॉडर्न आर्ट और वॉशिंगटन डीसी के आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री बंद रहे.

ब्रॉडवे शो रविवार रात को रद्द कर दिए गए.

न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन में सोमवार को सार्वजनिक स्कूल बंद रहे.

फिलाडेल्फ़िया में ऑनलाइन पढ़ाई हुई.

लॉन्ग आइलैंड और न्यूयॉर्क उपनगरों के स्कूल मंगलवार के लिए भी बंद रहेंगे.

मेयर का संदेश

न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि मंगलवार से क्लास फिर से शुरू होगी. उन्होंने कहा, "आप मुझे बर्फ की गेंद मार सकते हैं." उन्होंने छात्रों से यह भी कहा, "आराम से रहें और गर्म रहें."