अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी

अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी

Leland Shooting: लीलैंड के मेयर जॉन ली ने कहा कि मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ है और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Oct 2025 10:02 PM (IST)
दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका एक बार फिर से गोलीबारी की घटना से दहल उठा है. अमेरिका के मिसिसिपी राज्य की लीलैंड टाउन में शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) की तड़के सुबह एक भीड़भाड़ वाले इलाके में गोलीबारी की घटना हुई. इस गोलीबारी की घटना में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुल एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं. मिसिसिपी के लीलैंड टाउन में यह घटना तब हुई जब लोग लीलैंड हाई स्कूल के होमकमिंग गेम के लिए इलाके में इकट्ठा हुए थे.

लीलैंड के मेयर ने गोलीबारी को लेकर क्या कहा?

लीलैंड टाउन में हुई इस गोलीबारी को लेकर मेयर जॉन ली ने बयान दिया है. मेयर जॉन ली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, ‘मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ है और मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’ उन्होंने कहा, ‘यह घटना आधी रात के करीब एक भीड़भाड़ वाली मुख्य सड़क पर हुई, जब लीलैंड हाई स्कूल के होमकमिंग गेम के लिए लोग इकट्ठा हुए थे. इस गोलीबारी में घायल चार लोगों को एयरलिफ्ट कर स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. संदिग्ध हमलावर अब तक फरार है और पुलिश उनकी तलाश में जुटी है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘यह होमकमिंग का वीकेंड था, जहां सभी लोग अपने दोस्त, परिवार और पड़ोसियों के साथ डाउन टाउन एरिया में हर साल की तरह मजे करने पहुंचे थे. लेकिन इस बार ऐसी घटना घटी जो पहले यहां पहले भी नहीं घटी. घटना के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों में छिपककर बैठे हैं और सुरक्षा के चलते ब्लॉक पार्टी को कैंसिल कर दिया गया है.’

मिसिसिपी के सीनेटर ने गोलीबारी पर दिया बयान

इस भयानक गोलीबारी के बाद मिसिसिपी के सीनेटर डेरिक साइमन्स ने चार लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इस गोलीबारी में सभी घायल वयस्क हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है. हालांकि, उनकी स्थिति की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.’

Published at : 11 Oct 2025 09:59 PM (IST)
Tags :
America Shooting Mississippi CRIME Leland Shooting
