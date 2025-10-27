हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमसूद अजहर की खतरनाक प्लानिंग का ऑडियो आया सामने, भारत के खिलाफ बो रहा जहर, महिला ब्रिगेड से जुड़ा बड़ा खुलासा

मसूद अजहर की खतरनाक प्लानिंग का ऑडियो आया सामने, भारत के खिलाफ बो रहा जहर, महिला ब्रिगेड से जुड़ा बड़ा खुलासा

जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अज़हर ने अपनी महिला ब्रिगेड में जुड़ने वाली महिला आतंकियों के लिए “दौरा ए तस्किया” नाम का शुरुआती कोर्स अगले महीने बहावलपुर में शुरू करने का ऐलान किया है

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 27 Oct 2025 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

बीते 9 अक्टूबर से लगतार एबीपी न्यूज़ सबसे पहले आपके सामने पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की एक एक मोडस ऑपरेंडी को एक्सपोज़ कर रहा है. अब इसी कड़ी में हमारे हाथ जैश ए मोहम्मद के प्रमुख और वैश्विक आतंकी मौलाना मसूद अजहर के पिछले हफ़्ते बहावलपुर के मरकज़ उस्मान ओ अली में दिए गए भाषण की ऑडियो रिकॉर्डिंग लगी है. कुल 21 मिनट के इस ऑडियो में आतंकी मौलाना मसूद अज़हर बता रहा है कि कैसे वो महिलाओं को भी जिहाद के नाम पर पुरुष आतंकियों के साथ उतारेगा साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी देगा.

एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद आतंकी मसूद अज़हर के बयान की एक्सक्लूसिव ऑडियो रिकॉर्डिंग में आतंकी मसूद अज़हर कई दावे करता है. वह कहता है कि जैसे उसका आतंकी संगठन पुरुषों को जिहाद का “दौरा ए तरबियत” नाम से शुरुआती प्रशिक्षण देता है, उसी कड़ी में जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जुड़ने वाली महिलाओं को पहले चरण में बहावलपुर के मरकज़ उस्मान ओ अली में “दौरा ए तस्किया” नाम से प्रशिक्षण देगा. सूत्रों के मुताबिक पुरुष आतंकियों को जैश ए मोहम्मद बीते 20 साल से “दौरा ए तरबियत” नाम की शुरुआती 15 दिनों की ट्रेनिंग करवाता रहा है. इस  ट्रेनिंग में नए नवेले पुरुष आतंकियों का ब्रेनवाश किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि जन्नत में जाने के लिए भारत के ख़िलाफ़ जिहाद करना ज़रूरी है. जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अज़हर ने महिला ब्रिगेड में जुड़ने वाली महिला आतंकियों के लिए “दौरा ए तस्किया” नाम का शुरुआती कोर्स अगले महीने बहावलपुर में शुरू करने का ऐलान किया है. इस ट्रेनिंग में महिलाओं को जिहाद के लिए उकसाया जाएगा और मरने के बाद जन्नत के ख़्वाब दिखाए जाएंगे. 

दूसरे दौर की कब होगी ट्रेनिंग, मसूद ने बताया

जैश सरगना आतंकी मसूद अज़हर ने ये भी ऐलान किया कि जो महिलाएं उसके मरकज़ में पहले चरण का आतंकी कोर्स पूरा कर लेंगी, उन्हें दूसरे चरण का “दौरा आयत उल निसाह” नाम से प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस दौरान उन्हें बताया जाएगा कि कैसे मज़हब की किताबों में महिलाओं के लिए भी जिहाद करने के बारे में लिखा हुआ है. जैश की महिला ब्रिगेड के सामने दिए गए अपने 21 मिनट के अपने भाषण में आतंकी सरगना ने जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड बनाने के कारण भी बताए. उसने कहा कि “आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दुश्मनों ने उसके मुकाबले हिंदू महिलाओं को सेना में खड़ा कर दिया है, महिला पत्रकार खड़ी कर दी हैं.” ऐसे में अब उसे भी मुकाबला करने के लिए अपनी महिलाओं को खड़ा करना पड़ रहा है. उसने दावा किया कि जैश की इस महिला ब्रिगेड के साथ जैश ए मोहम्मद के पुरुष आतंकी खड़े हैं. जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की महिला आतंकी इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाएगी.

महिला आतंकी अपने परिवार को नहीं करेंगी कॉल

महिला आतंकी वाले अपने नेटवर्क को पूरे पाकिस्तान में फैलाने के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने ये भी ऐलान किया कि जैश की महिला ब्रिगेड को पूरे पाकिस्तान में फैलाने के लिए पाकिस्तान के हर जिले में जमात उल मोमिनात की शाखा खोली जाएगी. एक महिला को जिला मुंतज़िमा बनाया जाएगा, जो अपने जिले में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जैश ए मोहम्मद से जोड़ेगी. आतंकी मसूद अज़हर ने जैश की महिला ब्रिगेड से जुड़ने वाली महिलाओं पर पाबंदी भी लगायी है. जुड़ने वाली महिलाएं अपने पति और परिवारवालों के अलावा किसी भी पुरुष से कॉल या फिर मैसेंजर पर बातचीत नहीं करेंगी.

एबीपी न्यूज ने 9 अक्टूबर को ही किया था खुलासा

एबीपी न्यूज़ ने 9 अक्टूबर को ही खुलासा किया था कि जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की कमान आतंकी मसूद अज़हर ने अपनी बहन सादिया अज़हर को दी है. इसके बाद 21 अक्टूबर को एबीपी न्यूज़ ने खुलासा किया था कि जैश की इस महिला ब्रिगेड में आतंकी मसूद की दूसरी बहन समायरा अज़हर और पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम देने वाले और भारतीय सेना के एनकाउंटर में मारे गए आतंकी उमर फारूक की बीवी अफीरा फारूक भी होगी, जो महिलाओं को जैश ए मोहम्मद से जुड़ने के लिये हर रोज़ ऑनलाइन क्लास चला कर प्रेरित करेगी. एबीपी न्यूज़ की खबर पर मुहर लगाते हुए जैश ए मोहम्मद ने एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आतंकी मसूद अज़हर की बहन उम्मा मसूद, जिसका असली नाम समायरा अज़हर है, वो हफ़्ते में 5 दिन 25 अक्टूबर से महिलाओं को जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जोड़ने लिए ऑनलाइन क्लास चलाएगी. 21 अक्टूबर के पोस्टर में जैश ए मोहम्मद ने उम्मा मसूद उर्फ समायरा अज़हर का नाम नहीं लिखा था.

आतंकियों की बीबियां इस महिला ब्रिगेड में शामिल

आतंकी मसूद अज़हर के भाषण की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद है, उसमें मसूद अज़हर ने कहा है कि उसे जानकारी दी गई की जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात में 4-5 ऐसी महिलाएं भी हैं, जिनके घर के पुरुष भारतीय सेना के एनकाउंटर में मारे गए हैं. वो महिलाएं जैश की महिला ब्रिगेड से जुड़ी महिला आतंकियों को हर महीने प्रेरित करेंगी. इस विशेष अभियान को आतंकी मसूद अजहर ने शोबा ए दावत का नाम दिया है. साथ ही आतंकी मसूद अजहर ने जैश की महिला आतंकियों को उसकी किताब “ए मुसलमान बहन” पढ़ने की सलाह दी है.

बड़ी बहन के साथ मसूद अजहर ने बनाया था प्लान

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कुल 14 सदस्य मारे गए थे, जिसमे आतंकी यूसुफ अजहर, आतंकी जमील अहमद, आतंकी हमज़ा जमील और आतंकी हुज़ैफा अज़हर शामिल था. साथ ही आतंकी मसूद ने उस समय दावा किया था कि उसकी बड़ी बहन हवा बीवी भी भारत की स्ट्राइक में मारी गई है. सैकड़ो मासूमों के परिवार को उजाड़ने वाला आतंकी मसूद अज़हर अपनी बड़ी बहन को याद करके रोने लगा और कहा की जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड तैयार करने का प्लान उसने अपनी बड़ी बहन के साथ बनाया था, लेकिन वो भारत की स्ट्राइक में मर गई.

भारत से बदले के लिए तड़प रहा मसूद अजहर

सूत्रों के मुताबिक आतंकी मसूद अजहर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में उसके परिवार वालो की मौत के बाद भारत से बदला लेने के लिए तड़प रहा है, लेकिन बीते 5 महीनों से सरहद पर भारतीय सेना की मुस्तैदी और खुफिया विभागों के इनपुट्स की वजह से आतंकी मसूद अज़हर भारत पर बड़ा हमला करने के अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पा रहा है. इसी तड़प के चलते अब वो महिला ब्रिगेड को तैयार कर रहा है, जिससे जैश ए मोहम्मद भी इस्लामिक स्टेट (ISIS), हमास और LTTE की लिस्ट में शामिल हो जाए, जिसके पास महिला आतंकियों का भी टोला है. उसका ख्वाब है कि वह भारत में महिला आतंकियों से फिदायीन हमले करवा पाए, क्योंकि महिलाओं पर एजेंसियों का शक पुरुषों के मुक़ाबले कम रहता है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 27 Oct 2025 06:52 AM (IST)
Tags :
Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election 2025 Vote Vibe Survey: तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
क्रिकेट
Ab De Villiers Son: डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election 2025 Vote Vibe Survey: तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
क्रिकेट
Ab De Villiers Son: डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
ट्रेंडिंग
या तो लहंगा दिलाओ या गड्ढे में गाढ़ दो! बच्ची की मासूम जिद ने जीता पूरे इंटरनेट का दिल- वीडियो देख बन जाएगा दिन
या तो लहंगा दिलाओ या गड्ढे में गाढ़ दो! बच्ची की मासूम जिद ने जीता पूरे इंटरनेट का दिल- वीडियो देख बन जाएगा दिन
हेल्थ
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
ट्रेंडिंग
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget