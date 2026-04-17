'बैग में मिला गांजा..', अमेरिका के को-पायलट को एयर इंडिया ने वापस भारत भेज दिया

Air India Co Pilot Deport India: एयर इंडिया के एक को-पायलट को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है. 14 अप्रैल को यह पायलट दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था. काम था वहां से वापसी की उड़ान ऑपरेट करना लेकिन सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों ने उसे एंट्री देने से इनकार कर दिया और वापस भारत भेज दिया.

बैग में मिला गांजा -सूत्र

सूत्रों के मुताबिक पायलट के बैग में मारिजुआना यानी गांजा बरामद हुआ. हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि पायलट ने इसे consume नहीं किया था. बल्कि यह उसके पास रखा हुआ था. भारत में गांजा रखना गैरकानूनी है. अमेरिका के कुछ राज्यों में इसकी सीमित अनुमति है लेकिन किसी भी देश में एयरक्रू के लिए यह पूरी तरह प्रतिबंधित है.

एयर इंडिया ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि एयरलाइन कानून के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है. कंपनी की नीतियों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

पहली बार नहीं है ऐसा मामला

एयर इंडिया पायलटों से जुड़े विवाद पहले भी सामने आते रहे हैं. एयरक्रू पर लागू नियम आम यात्रियों से कहीं ज़्यादा सख्त होते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी होती है.

महीने भर पहले एक उड़ान कनाडा से यूटर्न लौटी थी

दिल्ली से कनाडा जा रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट को आधे रास्ते से U-turn लेकर वापस दिल्ली लौटना पड़ा था. वजह थी एअरलाइन की अपनी ऑपरेशनल चूक जो सैकड़ों यात्रियों की परेशानी और करोड़ों रुपयों की बर्बादी का सबब बन गई थी. 13 घंटे की उड़ान बेकार हो गई. ईंधन जला, यात्री फंसे रहे और यह सब इसलिए क्योंकि उड़ान से पहले एक बेसिक परमिशन चेक नहीं हुई थी.

19 मार्च 2026 को एअर इंडिया की फ्लाइट AI 185 दिल्ली से वैंकूवर के लिए उड़ी. फ्लाइट में Boeing 777-200 LR विमान (VT-AEI) लगाया गया था जो एअर इंडिया का आखिरी 777-200 LR है.

यह भी पढ़ें:

एअर इंडिया की बड़ी चूक, 13 घंटे की उड़ान के बाद वापस लौटा विमान, जानें क्यों हुआ ऐसा?