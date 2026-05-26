हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हर देश में रहते हैं मूर्ख लोग', मार्को रुबियो ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा, जिस पर मचा बवाल

'हर देश में रहते हैं मूर्ख लोग', मार्को रुबियो ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा, जिस पर मचा बवाल

भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद लपेटे में आ गए. सोशल मीडिया पर भी बयान को लेकर हंगामा मच गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 26 May 2026 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद लपेटे में आ गए. सोशल मीडिया पर बयान को लेकर ऐसा हंगामा मचा कि अमेरिकी विदेश विभाग को भी असहजता का सामना करना पड़ा. आनन-फानन में अधिकारियों ने उनकी इस टिप्पणी से जुड़े पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया.

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नई दिल्ली में भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी को लेकर एक बयान दिया, जिसमें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी फंस गए. रुबियो से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ होने वाली नस्लवादी टिप्पणियों के बारे में सवाल पूछा गया था. इसमें ट्रंप के हाल में भारत को 'नरक का गड्ढा' बताने वाली एक पोस्ट को बढ़ावा देना भी शामिल था.

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'दुनिया के हर देश में मूर्ख लोग रहते हैं, जो बेवकूफी भरी बातें कहते हैं.' रुबियो के 'बेवकूफी भरी बात' वाली टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. दरअसल जिस 'बेवकूफी भरी बात' (भारत को नरक का गड्ढा बताना) का जिक्र हो रहा था, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही बढ़ावा दिया था.

यह भी पढ़ें - ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 

अमेरिकी विदेशी विभाग ने रुबियो की टिप्पणी की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. हालांकि जब विभाग को अहसास हुआ कि रुबियो के बयान से ट्रंप ही घिर रहे हैं तो अधिकारियों ने बाद में आनन-फानन में इसे हटा दिया.

उधर भारत से संबंधों को लेकर अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश से हमारे संबंध भारत के साथ साझेदारी की कीमत पर नहीं होंगे. रुबियो ने कहा, 'जहां तक दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, हम दुनियाभर के देशों के साथ अलग-अलग स्तरों पर सहयोग करते हैं और विभिन्न तरीकों से काम करते हैं. भारत भी यही करता है. जिम्मेदार देश इसी तरह अपने संबंध को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं दुनिया के किसी भी देश के साथ हमारे संबंधों को भारत के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी की कीमत पर नहीं देखता, खासकर उन कारणों की वजह से जिनका मैंने पहले भी उल्लेख किया है.'

यह भी पढ़ें - जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश

Published at : 26 May 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
US DONALD Trump Marco Rubio
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हर देश में रहते हैं मूर्ख लोग', मार्को रुबियो ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा, जिस पर मचा बवाल
'हर देश में रहते हैं मूर्ख लोग', मार्को रुबियो ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा, जिस पर मचा बवाल
विश्व
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
विश्व
US Iran Deal: 'नहीं हुई डील तो चलेंगे गोला-बारूद', ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम! डील को लेकर दी खुली धमकी
'नहीं हुई डील तो चलेंगे गोला-बारूद', ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम! डील को लेकर दी खुली धमकी
विश्व
क्या भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को ड्रैगन ने दिया झटका? चीन के नए एक्सपोर्ट नियम ने बढ़ाई चिंता
क्या भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को ड्रैगन ने दिया झटका? चीन के नए एक्सपोर्ट नियम ने बढ़ाई चिंता
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Petrol Price Hike | Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई का सीधा हमला, जनता में आक्रोश | Petrol Price
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शांति दूत बना पाकिस्तान अब बन सकता है ‘खलनायक’! ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स से फंस गए शहबाज
शांति दूत बना पाकिस्तान अब बन सकता है ‘खलनायक’! ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स से फंस गए शहबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाोला है मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
यूपी में बदलने वाला है मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
स्पोर्ट्स
MOST WICKETS IN 1ST OVER: आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
बॉलीवुड
4 मिनट 7 सेकंड का 21 साल पुराना रोमांटिक सॉन्ग, 30 मिनट में हुआ था तैयार, तपती गर्मी में शूट हुआ था किसिंग सीन
4 मिनट 7 सेकंड का 21 साल पुराना रोमांटिक सॉन्ग, 30 मिनट में हुआ था तैयार, तपती गर्मी में शूट हुआ था किसिंग सीन
बिजनेस
Petrol Diesel Price 26 May 2026: 2 रुपए या 4? आज कितना बढ़ा पेट्रोल- डीजल का दाम, जानें नई रेट लिस्ट यहां
Petrol Diesel Price Today: 2 रुपए या 4? आज कितना बढ़ा पेट्रोल- डीजल का दाम, जानें नई रेट लिस्ट यहां
राजस्थान
राजस्थान: जैसलमेर में 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप, नगर परिषद ने रद्द किया ठेका
राजस्थान: जैसलमेर में 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप, नगर परिषद ने रद्द किया ठेका
ट्रेंडिंग
पैसे का क्या फायदा जब अपने ही न हों? कनाडा छोड़ भारत लौटा युवक, वायरल वीडियो ने छेड़ी बड़ी बहस
पैसे का क्या फायदा जब अपने ही न हों? कनाडा छोड़ भारत लौटा युवक, वायरल वीडियो ने छेड़ी बड़ी बहस
जनरल नॉलेज
बिना संबंध बनाए भी बच्चे पैदा कर लेते हैं कॉकरोच, जानें किन जीवों के पास है यह क्षमता?
बिना संबंध बनाए भी बच्चे पैदा कर लेते हैं कॉकरोच, जानें किन जीवों के पास है यह क्षमता?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget