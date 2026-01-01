ट्रंप को इन दो देशों ने नए साल पर दिया तगड़ा जवाब, अमेरिकी नागरिकों की एंट्री पर लगा दिया बैन

अफ्रीकी देश बुर्किना फासो और माली ने अमेरिका को कड़ा जवाब देते हुए अमेरिकी नागरिकों की अपने यहां एंट्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है. दोनों देशों ने यह फैसला ट्रंप प्रशासन की ओर से 39 देशों के नागरिकों पर लगाए गए समान यात्रा प्रतिबंध के विरोध में लिया है. इस कदम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा और कूटनीतिक रिश्तों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

39 देशों पर ट्रंप प्रशासन का यात्रा प्रतिबंध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने हाल ही में 39 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था. इस सूची में अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों के कई देश शामिल हैं, जिनके नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं.

समान जवाब के तौर पर लिया गया फैसला

बुर्किना फासो और माली ने कहा है कि यह कदम बराबरी के आधार पर उठाया गया है. अब अमेरिकी नागरिकों को भी उन्हीं नियमों का सामना करना पड़ेगा, जो उनके नागरिकों को अमेरिका जाते समय झेलने पड़ते हैं.

फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े देशों पर भी असर

खास बात यह है कि ट्रंप प्रशासन की यात्रा प्रतिबंध सूची में ऐसे देश भी शामिल हैं, जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं. यह टूर्नामेंट अमेरिका और कनाडा में होना है, ऐसे में इस फैसले को लेकर खेल और यात्रा से जुड़े सवाल भी उठने लगे हैं.

दोनों देशों का साफ संदेश

बुर्किना फासो और माली की सरकारों ने साफ किया है कि वे किसी देश के साथ भेदभाव नहीं चाहतीं. उनका कहना है कि जब उनके नागरिकों पर रोक लगाई जा सकती है, तो अमेरिकी नागरिकों के लिए भी वही नियम लागू होंगे.



बुर्किना फासो को लेकर अमेरिका का दावा

अमेरिका ने कहा था कि बुर्किना फासो में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं. इसके अलावा कुछ लोग वीज़ा की तय समय सीमा से ज्यादा समय तक अमेरिका में रुक जाते हैं और कुछ मामलों में अपने लोगों को वापस लेने में भी दिक्कत आती है.