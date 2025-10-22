भीषण सड़क हादसे से दहला युगांडा, बसों और वाहनों में टक्कर, 63 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

अफ्रीका का एक देश युगांडा बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को एक भीषण सड़क हादसे से पूरी तरह से दहल गया है. युगांडा में हुए भीषण सड़क हादसे में बसों और अन्य वाहनों की टक्कर के बाद कम से कम 63 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. इसके अलावा, इस भयानक हादसे में काफी लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.

यह दर्दनाक सड़क हादसा युगांडा की राजधानी कंपाला के उत्तर के गुलू शहर से जोड़ने वाले कंपाला-गुलू हाईवे पर बुधवार सुबह हुआ, जब बस समेत कई छोटी-बड़ी गाड़ियां आपस में बुरी तरह से टकरा गई. स्थानीय पुलिस के मुताबिक, गाडियों की टक्कर के बाद बड़े पैमाने में जानमाल की क्षति हुई है.

युगांडा पुलिस कर रही सड़क हादसे की जांच

युंगाडा पुलिस ने इस दर्दनाक सड़क हादसे की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच के बाद स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी कि इस घटना में दो बसों समेत चार अन्य गाड़ियां हादसे का शिकार हुईं हैं. दुर्घटना के पीछे के कारण को लेकर पुलिस ने कहा कि यह हादसा तब हुआ जब एक बस चालक ने कंपाला-गुलू हाईवे पर ओवरटेक करने का प्रयास किया. लेकिन इस दौरान उलटी दिशा से आ रही एक लॉरी से बस की सीधी टक्कर हो गई. हाईवे पर अचानक हुई इस टक्कर के बाद पीछे से आ रहीं कई गाड़ियां फिर आपस में भिड़ गईं और हाईवे पर तुरंत ही चीख-पुकार मच गई.

राहत और बचाव कार्य में जुटे आपातकालीन कर्मचारी

कंपाला पुलिस ने प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर कहा कि हादसे के बाद राहत और बचाव दल को तैनात किया गया है. बचाव दल दुर्घटना में घायल और फंसे पीड़ितों को सुरक्षित निकालने में तत्परता से जुटा हुआ है. दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और घायलों का युगांडा के पश्चिमी शहर किरयांडोंगे के अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस भयानक और दर्दनाक हादसे के बाद कंपाला-गुलू हाईवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. यह एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा है, 63 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, कई लोगों गंभीर रूप से जख्मी हैं. इससे देश के कई हिस्से में मातम-सा छा गया है.

