हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वMadinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'

Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'

सऊदी अरब के मदीना में हुए बस हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया है. मरने वालों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल हैं. ये सभी हैदराबाद के निवासी थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 18 Nov 2025 08:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सऊदी अरब के मदीना में सोमवार (17 नवंबर) को हुए सड़क हादसे में उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत हो गई. मक्का से मदीना जाते समय बस डीजल टैंकर से टकरा गई और इसमें आग लगने के कारण ये हादसा हुआ है. इस घटना में सिर्फ एक व्यक्ति ही जिंदा बचा है. बता दें कि मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं. सभी पीड़ित तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले थे. इस हादसे में 20 महिलाओं और 11 बच्चों की भी जान गई है.

हैदराबाद के एक परिवार के कई लोगों की इस हादसे में मौत हुई है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एक परिजन ने बताया कि इस हादसे में उनके सास, ससुर, साले और सालियों की मौत हो गई है. उन्होंने बताया कि उनके परिवार के कुल 18 लोगों की जान चली गई है. उन्होंने कहा कि हम वहां जाना चाहते हैं ताकि परिजनों को मिट्टी दे सकें. 

'अल्लाह ताला उनके नसीब में वहां था'
उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वो सब बड़ी अच्छी जगह गए हैं. अल्लाह ताला उनके नसीब में वहां था. मुझे अपनी बेटी को हिम्मत देना है बस और कुछ नहीं करना है. इस हादसे को लेकर कई लोगों ने सरकार से सऊदी अरब जाने की मांग की है. एक अन्य पीड़ित परिजन ने बताया कि उनके परिवार के 4 लोगों की वहां मौत हो गई है. 

'हमें भी सऊदी जाने की परमिशन दी जाए'
पीड़ित से जब पूछा गया कि उन्हें ये जानकारी कैसे मिली तो उन्होंने बताया कि मक्का से हमें फोन आया था, जिससे हमें इस घटना के बारे में पता चला. उन्होंने आगे कहा कि हम भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं हमें इसकी परमिशन दी जाए. एक अन्य शख्स ने बताया कि उन्हें अभी तक मरने वालों की लिस्ट नहीं मिली है. 

इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री ने भी दुख जाहिर किया है. विदेश मंत्री का कहना है कि सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं. 

ये भी पढ़ें

मदीना में बस पलटने से 45 जायरीनों की मौत, हैदराबाद का एक यात्री चमत्कारिक रूप से बचा, अस्पताल में भर्ती

Published at : 18 Nov 2025 08:55 AM (IST)
Tags :
Hyderabad Death Madinah Bus Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Trump On H1-B: 'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जारी जांच के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में डर का माहौल, घर लौटे छात्र, क्या है स्थिति?
दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जारी जांच के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में डर का माहौल, घर लौटे छात्र, क्या है स्थिति?
इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump On H1-B: 'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जारी जांच के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में डर का माहौल, घर लौटे छात्र, क्या है स्थिति?
दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जारी जांच के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में डर का माहौल, घर लौटे छात्र, क्या है स्थिति?
इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
बॉलीवुड
सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, सोनाक्षी सिन्हा समेत तमाम सितारों ने की शिरकत, देखें तस्वीरें
सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, देखें तस्वीरें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल इस्तीफा दे दें, फिर कैसे होगा सरकार का गठन? जानें
शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल इस्तीफा दे दें, फिर कैसे होगा सरकार का गठन? जानें
ट्रेंडिंग
टशन दिखाना पड़ा भारी! तेज रफ्तार से स्टंट कर रहे रीलपुत्रों का हुआ भयानक एक्सीडेंट- डरा रहा वीडियो
टशन दिखाना पड़ा भारी! तेज रफ्तार से स्टंट कर रहे रीलपुत्रों का हुआ भयानक एक्सीडेंट- डरा रहा वीडियो
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget