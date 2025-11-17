हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमदीना हादसे में 43 भारतीयों की मौत से PM मोदी दुखी, शोक जाहिर करते हुए कहा- 'सऊदी अरब के अधिकारियों के संपर्क में'

मदीना हादसे में 43 भारतीयों की मौत से PM मोदी दुखी, शोक जाहिर करते हुए कहा- 'सऊदी अरब के अधिकारियों के संपर्क में'

Madinah Bus Accident: सऊदी अरब में हुए एक सड़क हादसे में 43 भारतीयों की मौत हो गई. पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब में सोमवार (17 नवंबर) को हुए सड़क हादसे में 43 भारतीयों की मौत हो गई. बता दें कि मक्का से मदीना जाते समय बस डीजल टैंकर से टकरा गई और इसमें आग लगने के कारण ये हादसा हुआ है. मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं. हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बचा है. इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. 

पीएम मोदी ने बताया कि रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के निवासी
जानकारी के मुताबिक, मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं. ये हादसा मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर मुहरास के पास भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30 बजे हुआ है, जिस समय कई यात्री सो रहे थे. इस कारण उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला.

तेलंगाना सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश 
इस मामले को लेकर तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वो रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं. राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दूतावास से नजदीकी तालमेल बनाकर पीड़ितों की पहचान और अन्य औपचारिकताओं में मदद करें.

जेद्दा में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. दूतावास ने बताया कि मदीना के निकट भारतीय उमरा तीर्थ यात्रियों के साथ हुई इस दुर्घटना को देखते हुए भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24x7 कंट्रोल रूम बनाया है. हेल्पलाइन का नंबर 8002440003 है.

ये भी पढ़ें

दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'

Published at : 17 Nov 2025 12:50 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Indian PM Modi Madinah Bus Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
विश्व
43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें
43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
विश्व
43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें
43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
बॉलीवुड
'सुना था अक्षय कुमार रोल काटते हैं, आज देख भी लिया,' Jolly LLB 3 से कटे सीन पर बोले एक्टर आयुष
'सुना था अक्षय कुमार रोल काटते हैं, आज देख भी लिया,' Jolly LLB 3 से कटे सीन पर बोले एक्टर आयुष
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
उमरा करने गए 42 भारतीयों की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत, अब कैसे वापस आएंगे इनके शव; क्या है प्रोटोकॉल
उमरा करने गए 42 भारतीयों की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत, अब कैसे वापस आएंगे इनके शव; क्या है प्रोटोकॉल
नौकरी
KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर्स की बंपर भर्ती, BEd और TET उम्मीदवारों को मिलेगा मौका
केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर्स की बंपर भर्ती, BEd और TET उम्मीदवारों को मिलेगा मौका
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget