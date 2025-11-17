सऊदी अरब में सोमवार (17 नवंबर) को हुए सड़क हादसे में 43 भारतीयों की मौत हो गई. बता दें कि मक्का से मदीना जाते समय बस डीजल टैंकर से टकरा गई और इसमें आग लगने के कारण ये हादसा हुआ है. मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं. हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बचा है. इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

Deeply saddened by the accident in Medinah involving Indian nationals. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. I pray for the swift recovery of all those injured. Our Embassy in Riyadh and Consulate in Jeddah are providing all possible assistance. Our… — Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2025

पीएम मोदी ने बताया कि रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के निवासी

जानकारी के मुताबिक, मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं. ये हादसा मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर मुहरास के पास भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30 बजे हुआ है, जिस समय कई यात्री सो रहे थे. इस कारण उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला.

तेलंगाना सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश

इस मामले को लेकर तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वो रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं. राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दूतावास से नजदीकी तालमेल बनाकर पीड़ितों की पहचान और अन्य औपचारिकताओं में मदद करें.

जेद्दा में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. दूतावास ने बताया कि मदीना के निकट भारतीय उमरा तीर्थ यात्रियों के साथ हुई इस दुर्घटना को देखते हुए भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24x7 कंट्रोल रूम बनाया है. हेल्पलाइन का नंबर 8002440003 है.

