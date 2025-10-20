हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यमन के तट के पास बीच समुद्र में बड़ा हादसा, धू-धू कर जला LPG टैंकर, 23 भारतीय क्रू सदस्य बचे, 2 लापता

यमन के तट के पास बीच समुद्र में बड़ा हादसा, धू-धू कर जला LPG टैंकर, 23 भारतीय क्रू सदस्य बचे, 2 लापता

Fire Accident in Sea: जहाज पर धमाका और आग लगने की सूचना के बाद EUNAVFOR अस्पाइड ने तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाया और जहाज पर फंसे नाविकों को सुरक्षित निकालकर जिबूती तटरक्षकों को सौंप दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Oct 2025 06:40 PM (IST)
यमन के अदन तट पर शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को एक बड़ा समुद्री हादसा हुआ है. इस भयानक हादसे में कैमरून के झंडे वाले जहाज एमवी फाल्कन पर एक बड़े धमाके के बाद आग लग गई. जहाज यमन के एडन बंदरगाह से LPG लेकर दक्षिण-पूर्व दिशा में जिबूती की ओर जा रहा था. इसी बीच जहाज पर एक बड़ा धमाका हुआ और पूरे समुद्री जहाज पर आग फैल गई. हालांकि, जहाज पर मौजूद 24 क्रू सदस्यों को बचाव अभियान के तहत जहाज से निकालकर जिबूती कोस्ट गार्ड्स को सौंप दिया गया है.

जहाज में अधिकांश क्रू सदस्य भारतीय मूल के नागरिक थे. आग लगने की घटना के बाद एमवी फाल्कन से 23 भारतीय क्रू सदस्यों को बचा लिया गया है. हालांकि, दो क्रू सदस्य अभी भी लापता हैं. जहाज पर धमाके और आग लगने के बाद कैप्टन ने इमरजेंसी मदद के लिए संदेश भेजा, जिसके बाद EUNAVFOR अस्पाइड ने क्रू सदस्यों के खोज और बचाव के लिए तुरंत अभियान शुरू किया.

एमवी फाल्कन पर मौजूद थे कुल 26 क्रू सदस्य, 2 लापता

EUNAVFOR अस्पाइड ने इस घटना को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया. बयान में अस्पाइड्स ने कहा, ‘एमवी फाल्कन पोत पर कुल 26 सदस्यीय चालक दल मौजूद था, जिसमें से 24 सदस्यों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया है और दो अभी तक लापता बताए जा रहे हैं. बचाए गए क्रू सदस्यों में से 23 भारतीय मूल के नागरिक थे और एक यूक्रेनी मूल का नागरिक था. बचाव अभियान के तहत जहाज से निकाले गए क्रू सदस्यों को जिबूती बंदरगाह पर तट रक्षक बल को सौंप दिया गया, जिसके बाद इस भयानक समुद्री हादसे में घायल हुए नाविकों का इलाज कराया जा रहा है.’

हादसे के कारण का नहीं चल पाया पता

बीच समुद्र में इस भयानक हादसे में कैमरून के झंडे वाले एमवी फाल्कन पोत का करीब 15 प्रतिशत हिस्सा दहकती आग की चपेट में आ गया, जिससे जहाज को काफी नुकसान हुआ है. हालांकि, पोत पर यह भयानक हादसा कैसे हुआ इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है. मामले में जांच जारी है और लापता लोगों की भी तलाश की जा रही है.

Published at : 20 Oct 2025 06:29 PM (IST)
