जेपी मॉर्गन की अधिकारी का जूनियर के यौन शोषण वाले आरोपों से इनकार, कहा- 'मैं कभी उस...'

लोर्ना हजदिनी ने जेपी मॉर्गन के एक पूर्व सहकर्मी की तरफ से दायर मुकदमे में अपने खिलाफ लगे आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने कहा है कि वो कभी भी उस जगह पर नहीं गईं, जहां कथित घटना घटी. उनके वकीलों ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इस मामले में सारे जवाब दिए हैं. यह मुकदमा सोमवार को न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में जॉन डो के छद्म नाम से दायर किया गया था.

क्या है पूरा मामला

इस मुकदमे में जेपी मॉर्गन की लीवरेज्ड फाइनेंस टीम की 37 वर्षीय कार्यकारी निदेशक हाजदिनी पर वादी के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि उन्होंने वादी को रोहिप्नोल और वियाग्रा जैसी दवाएं खिलाकर बेहोश किया और धमकी दी कि अगर उन्होंने उनकी मांगें नहीं मानीं तो उनका बोनस रोक दिया जाएगा.

डेली मेल ने सबसे पहले इस मामले की रिपोर्ट की थी, जिसमें अदालत में दायर दस्तावेज का हवाला दिया गया था, जिसे बाद में सुधार के लिए वापस ले लिया गया. जेपी मॉर्गन ने सभी आरोपों का पुरजोर खंडन किया है. बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि एचआर टीम और आंतरिक वकीलों द्वारा की गई गहन जांच में आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला. इस जांच में टीम के फोन रिकॉर्ड और ई-मेल भी शामिल थे. प्रवक्ता ने आगे कहा कि कई कर्मचारियों ने जांच में सहयोग किया, लेकिन शिकायतकर्ता ने महत्वपूर्ण डिटेल्स देने से भी मना कर दिया.

किसके अंडर में काम करता था शिकायतकर्ता

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने मई 2025 में नस्ल और लिंग आधारित उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक आंतरिक शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उसने कंपनी छोड़ने के लिए करोड़ों पाउंड के समझौते पर बातचीत करने का प्रयास किया. रिपोर्ट में बताया गया है कि शिकायतकर्ता हाजदिनी को रिपोर्ट नहीं करता था. दोनों एक ही लीवरेज्ड फाइनेंस टीम में काम करते थे, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग अलग-अलग थी.

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रिपोर्ट के मुताबिक हाजदिनी (MD) प्रबंध निदेशक ब्रैंडन ग्राफियो को रिपोर्ट करते थे, जबकि शिकायतकर्ता एक अन्य प्रबंध निदेशक जॉन वॉल्टर के अंडर में काम करते थे, जिसका मतलब है कि हाजदिनी का शिकायतकर्ता के बोनस पर कोई अधिकार नहीं था, जो मुकदमे के एक प्रमुख दावे को चुनौती देता है.

एनवाईयू स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से ग्रेजुएट हाजदिनी माइंड्स मैटर नामक एक गैर-लाभकारी संस्था में स्वयंसेवी के रूप में भी काम करती हैं, जहां वंचित छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद की जाती है.

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