हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजेपी मॉर्गन की अधिकारी का जूनियर के यौन शोषण वाले आरोपों से इनकार, कहा- 'मैं कभी उस...'

जेपी मॉर्गन की अधिकारी का जूनियर के यौन शोषण वाले आरोपों से इनकार, कहा- 'मैं कभी उस...'

जेपी मॉर्गन की लीवरेज्ड फाइनेंस टीम की 37 वर्षीय कार्यकारी निदेशक लोर्ना हजदिनी ने पूर्व सहकर्मी की तरफ से दायर मुकदमे में अपने खिलाफ लगे आरोपों का खंडन किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 May 2026 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

लोर्ना हजदिनी ने जेपी मॉर्गन के एक पूर्व सहकर्मी की तरफ से दायर मुकदमे में अपने खिलाफ लगे आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने कहा है कि वो कभी भी उस जगह पर नहीं गईं, जहां कथित घटना घटी. उनके वकीलों ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इस मामले में सारे जवाब दिए हैं. यह मुकदमा सोमवार को न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में जॉन डो के छद्म नाम से दायर किया गया था.

क्या है पूरा मामला
इस मुकदमे में जेपी मॉर्गन की लीवरेज्ड फाइनेंस टीम की 37 वर्षीय कार्यकारी निदेशक हाजदिनी पर वादी के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि उन्होंने वादी को रोहिप्नोल और वियाग्रा जैसी दवाएं खिलाकर बेहोश किया और धमकी दी कि अगर उन्होंने उनकी मांगें नहीं मानीं तो उनका बोनस रोक दिया जाएगा. 

डेली मेल ने सबसे पहले इस मामले की रिपोर्ट की थी, जिसमें अदालत में दायर दस्तावेज का हवाला दिया गया था, जिसे बाद में सुधार के लिए वापस ले लिया गया. जेपी मॉर्गन ने सभी आरोपों का पुरजोर खंडन किया है. बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि एचआर टीम और आंतरिक वकीलों द्वारा की गई गहन जांच में आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला. इस जांच में टीम के फोन रिकॉर्ड और ई-मेल भी शामिल थे. प्रवक्ता ने आगे कहा कि कई कर्मचारियों ने जांच में सहयोग किया, लेकिन शिकायतकर्ता ने महत्वपूर्ण डिटेल्स देने से भी मना कर दिया.

किसके अंडर में काम करता था शिकायतकर्ता
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने मई 2025 में नस्ल और लिंग आधारित उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक आंतरिक शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उसने कंपनी छोड़ने के लिए करोड़ों पाउंड के समझौते पर बातचीत करने का प्रयास किया. रिपोर्ट में बताया गया है कि शिकायतकर्ता हाजदिनी को रिपोर्ट नहीं करता था. दोनों एक ही लीवरेज्ड फाइनेंस टीम में काम करते थे, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग अलग-अलग थी. 

'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार

रिपोर्ट के मुताबिक हाजदिनी (MD) प्रबंध निदेशक ब्रैंडन ग्राफियो को रिपोर्ट करते थे, जबकि शिकायतकर्ता एक अन्य प्रबंध निदेशक जॉन वॉल्टर के अंडर में काम करते थे, जिसका मतलब है कि हाजदिनी का शिकायतकर्ता के बोनस पर कोई अधिकार नहीं था, जो मुकदमे के एक प्रमुख दावे को चुनौती देता है.

एनवाईयू स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से ग्रेजुएट हाजदिनी माइंड्स मैटर नामक एक गैर-लाभकारी संस्था में स्वयंसेवी के रूप में भी काम करती हैं, जहां वंचित छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद की जाती है. 

ये भी पढ़ें 

'मेरे सरनेम से लोग मुझे...', डोनाल्ड ट्रंप की पोती काई ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा, बताया लोग देखते ही सुनाने लगते हैं खरी-खोटी

Published at : 01 May 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
New York JPMorgan Lorna Hajdini
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
विश्व
जेपी मॉर्गन की अधिकारी का जूनियर के यौन शोषण वाले आरोपों से इनकार, कहा- 'मैं कभी उस...'
जेपी मॉर्गन की अधिकारी का जूनियर के यौन शोषण वाले आरोपों से इनकार, कहा- 'मैं कभी उस...'
विश्व
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
विश्व
Explained: भारतीय मीडिया की आजादी पर सवाल! वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में कंबोडिया से 7 पायदान नीचे, इस बंदिश की वजहें क्या?
भारतीय मीडिया की आजादी पर सवाल! वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में कंबोडिया से भी 7 पायदान नीचे क्यों
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
विश्व
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
ब्यूटी
Tattoos Designs Tips : टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
टेक्नोलॉजी
आज से बदल गए ऑनलाइन गेमिंग के ये नियम, आप भी हैं गेमर तो जान लें हर बात
आज से बदल गए ऑनलाइन गेमिंग के ये नियम, आप भी हैं गेमर तो जान लें हर बात
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget