लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार

इंग्लैंड में एक ट्रेन में शनिवार शाम (1 नवंबर) उस समय हड़कंप मच गया जब लंदन की ओर जा रही ट्रेन में एक व्यक्ति ने कई यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया. चश्मदीदों के मुताबिक ट्रेन में “हर जगह खून” था और डर के मारे कई यात्री वॉशरूम में छिप गए. यह घटना डॉन्कास्टर से लंदन किंग्स क्रॉस स्टेशन जा रही ट्रेन में हुई.

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने बताया कि ट्रेन को कैम्ब्रिजशायर के हंटिंगडन स्टेशन पर रोक लिया गया और दो संदिग्धों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार दस लोग घायल हुए हैं जिनमें से नौ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने कहा कि इस हमले को बड़ा हादसा घोषित किया गया है और आतंकवाद निरोधक इकाई जांच में मदद कर रही है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रेन रुकने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर बड़े चाकू के साथ देखा जिसे बाद में पुलिस ने टेजर से काबू किया.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने क्या कहा?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने इस घटना को भयावह बताया और कहा, “मेरे विचार सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं. मैं पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को उनकी तेज कार्रवाई के लिए धन्यवाद देता हूं.”

लगातार बढ़ी हैं चाकूबाजी की घटनाएं

बीते कुछ सालों में ब्रिटेन में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में पिछले साल 50,000 से ज्यादा चाकू से जुड़े अपराध दर्ज हुए, जो 2013 की तुलना में लगभग दोगुने हैं.

गृह मंत्रालय के अनुसार अब तक करीब 60,000 चाकू जब्त किए जा चुके हैं या लोगों ने स्वेच्छा से पुलिस को सौंपे हैं. सरकार ने अगले दस साल में चाकूबाजी के अपराध को आधा करने का लक्ष्य रखा है. सार्वजनिक जगह पर चाकू लेकर पकड़े जाने पर चार साल तक की सजा हो सकती है. हालांकि पिछले एक साल में चाकू से होने वाली हत्याओं में 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

