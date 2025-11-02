हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वलंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार

लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार

लंदन जा रही ट्रेन में चाकूबाजी से हड़कंप मच गया. 10 यात्री घायल हुए जिनमें 9 की हालत गंभीर है. ब्रिटिश पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू कर दी है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 02 Nov 2025 09:10 AM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड में एक ट्रेन में शनिवार शाम (1 नवंबर) उस समय हड़कंप मच गया जब लंदन की ओर जा रही ट्रेन में एक व्यक्ति ने कई यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया. चश्मदीदों के मुताबिक ट्रेन में “हर जगह खून” था और डर के मारे कई यात्री वॉशरूम में छिप गए. यह घटना डॉन्कास्टर से लंदन किंग्स क्रॉस स्टेशन जा रही ट्रेन में हुई.

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने बताया कि ट्रेन को कैम्ब्रिजशायर के हंटिंगडन स्टेशन पर रोक लिया गया और दो संदिग्धों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार दस लोग घायल हुए हैं जिनमें से नौ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने कहा कि इस हमले को बड़ा हादसा घोषित किया गया है और आतंकवाद निरोधक इकाई जांच में मदद कर रही है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रेन रुकने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर बड़े चाकू के साथ देखा जिसे बाद में पुलिस ने टेजर से काबू किया.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने क्या कहा?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने इस घटना को भयावह बताया और कहा, “मेरे विचार सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं. मैं पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को उनकी तेज कार्रवाई के लिए धन्यवाद देता हूं.”

लगातार बढ़ी हैं चाकूबाजी की घटनाएं

बीते कुछ सालों में ब्रिटेन में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में पिछले साल 50,000 से ज्यादा चाकू से जुड़े अपराध दर्ज हुए, जो 2013 की तुलना में लगभग दोगुने हैं.

गृह मंत्रालय के अनुसार अब तक करीब 60,000 चाकू जब्त किए जा चुके हैं या लोगों ने स्वेच्छा से पुलिस को सौंपे हैं. सरकार ने अगले दस साल में चाकूबाजी के अपराध को आधा करने का लक्ष्य रखा है. सार्वजनिक जगह पर चाकू लेकर पकड़े जाने पर चार साल तक की सजा हो सकती है. हालांकि पिछले एक साल में चाकू से होने वाली हत्याओं में 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें-

खत्म होगा ट्रेड वॉर? ट्रंप-जिनपिंग मीटिंग के बाद US-चीन संबंध नई ऊंचाईयों पर, पीट हेगसेथ बोले- पहले कभी नहीं थे ऐसे रिश्ते

Published at : 02 Nov 2025 09:10 AM (IST)
Tags :
UK CRIME NEWS London Train Stabbing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
इंडिया
एअर इंडिया के 2 पायलट ने लाइसेंस न होने के बाद भी उड़ाया विमान, मच गया बवाल; DGCA कर रहा जांच
एअर इंडिया के 2 पायलट ने लाइसेंस न होने के बाद भी उड़ाया विमान, मच गया बवाल; DGCA कर रहा जांच
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
जनरल नॉलेज
किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव, यह कैसे होता है तय?
किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव, यह कैसे होता है तय?
हेल्थ
अंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी
अंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget