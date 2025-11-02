हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर

'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर

लंदन जा रही ट्रेन में एक शख्स ने चाकू से हमला कर 10 यात्रियों को घायल कर दिया जिनमें 9 की हालत गंभीर है. पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया और घटना की जांच जारी है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 02 Nov 2025 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

ब्रिटेन में शनिवार शाम (1 नवंबर) एक लंदन जाने वाली ट्रेन में दिल दहला देने वाली वारदात हुई. ट्रेन में एक व्यक्ति ने कई यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए. इनमें से 9 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है.

यह घटना शाम करीब 7.30 बजे पीटरबरो स्टेशन से ट्रेन के निकलने के कुछ ही मिनट बाद हुई. यह ट्रेन डॉनकास्टर से लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन की ओर जा रही थी, जो आमतौर पर यात्रियों से भरी रहती है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को बड़े चाकू के साथ देखा और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था. एक यात्री ने कहा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में छिप गए. भगदड़ के दौरान कई लोग गिर पड़े और एक-दूसरे पर चढ़ गए. एक गवाह ने The Times से कहा, “लोग चिल्ला रहे थे, हम तुमसे प्यार करते हैं- शायद किसी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे.” दूसरे गवाह ने Sky News को बताया कि उन्होंने एक घायल को भागते हुए कहते सुना, “उनके पास चाकू है, उन्होंने मुझे मार दिया है.”

BBC से बात करते हुए एक तीसरे प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, “पहले मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, लेकिन फिर लोग चिल्लाने लगे ‘भागो, भागो, वो सबको चाकू मार रहा है.”

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने कही ये बात

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने बताया कि घटना की जांच में काउंटर टेररिज़्म पुलिस की भी मदद ली जा रही है ताकि हमले की पूरी वजह और पृष्ठभूमि पता की जा सके. पुलिस अधिकारी क्रिस केसी ने कहा कि जांच जारी है और किसी नतीजे पर पहुंचने में समय लगेगा.

प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने हमले को बताया भयावह

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस हमले को बेहद भयावह बताया और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की. उन्होंने लोगों से पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की.

Published at : 02 Nov 2025 11:17 AM (IST)
