मध्य पूर्व में तनाव के चलते लंदन–मुंबई इंडिगो फ्लाइटन मिस्र में डायवर्ट, एयरपोर्ट पर घंटों से फंसे यात्री

मध्य पूर्व में तनाव के चलते लंदन–मुंबई इंडिगो फ्लाइटन मिस्र में डायवर्ट, एयरपोर्ट पर घंटों से फंसे यात्री

लंदन से मुंबई आ रही इंडिगो की फ्लाइट को रास्ते में डायवर्ट कर मिस्त्र की राजधानी काहिरा में उतारना पड़ा. उड़ान 8 मार्च की रात लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना हुई थी और इसे 9 मार्च को मुंबई पहुंचना था.

By : वरुण भसीन | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 09 Mar 2026 11:41 PM (IST)
लंदन से मुंबई आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2 को रास्ते में डायवर्ट कर मिस्र की राजधानी काहिरा उतारना पड़ा. जानकारी के मुताबिक यह उड़ान 8 मार्च की रात लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना हुई थी और इसे 9 मार्च की सुबह मुंबई पहुंचना था. लेकिन मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और कुछ हवाई क्षेत्रों के बंद होने की वजह से विमान को रास्ते में Cairo इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया.

यात्रियों के पास मिस्र का वीजा नहीं

इसके बाद विमान में सवार भारतीय यात्री कई घंटों तक काहिरा एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे. यात्रियों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. जिन्हें लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा. अब यह कल (10 मार्च) भारत आएगी. काहिरा पहुंचने के बाद यात्रियों को तुरंत एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिल सकी क्योंकि अधिकतर यात्रियों के पास मिस्र का वीजा नहीं था. इसी वजह से उन्हें एयरपोर्ट परिसर में ही इंतजार करना पड़ा.

आगे उड़ान नहीं भर सका विमान

एयरलाइन सूत्रों के अनुसार देरी की एक बड़ी वजह FDTL (Flight Duty Time Limitation) भी रही. अंतरराष्ट्रीय विमानन नियमों के तहत पायलट और केबिन क्रू एक तय समय से अधिक लगातार ड्यूटी नहीं कर सकते.  काहिरा पहुंचने तक क्रू की ड्यूटी अवधि पूरी हो गई थी. जिसके कारण विमान तुरंत आगे की उड़ान नहीं भर सका.

एयरपोर्ट पर घंटों रुके रहे यात्री

इस दौरान यात्रियों को कई घंटों तक एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा है. सोशल मीडिया पर कुछ यात्रियों ने बताया कि लंबी देरी की वजह से उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ा.

FDTL नियम भी बन रहे देरी की वजह

बताया जा रहा है कि एयरलाइन स्थिति को सामान्य करने के लिए क्रू रेस्ट होगा. जिसके बाद फ्लाइट को मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा. हाल के दिनों में मध्य पूर्व के कई हिस्सों में तनाव और हवाई क्षेत्र में पाबंदियों के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रूट में बदलाव देखने को मिल रहा है जिसका असर कई फ्लाइट्स के संचालन पर भी पड़ा है और अब FDTL नियम भी इसमें देरी का कारण बन रहे है.

 

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 09 Mar 2026 11:41 PM (IST)
