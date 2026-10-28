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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेतन्याहू की पार्टी ने अरब पार्टी पर लगाया चुनाव चोरी का आरोप, जांच की मांग

नेतन्याहू की पार्टी ने अरब पार्टी पर लगाया चुनाव चोरी का आरोप, जांच की मांग

इजरायल चुनाव में हार की कगार पर खड़ी लिकुड पार्टी ने अरब पार्टियों पर चुनाव चुराने का आरोप लगाया है. इधर अरब पार्टियों ने याहूदियों पार्टियों पर इस चुनाव को हार के रूप में न देखे जाने का आरोप मढ़ा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Oct 2026 11:06 PM (IST)
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इजरायल चुनाव में लिकुड पार्टी ने अरब पार्टियों पर चुनाव चुराने का आरोप लगाया है. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी का दावा है कि मंगलवार को हुए चुनाव को अरब पार्टियों ने चुरा लिया है. पार्टी ने बड़े पैमाने पर वोटर्स धांधली और डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं. 

साथ ही इन आरोपों को लेकर पुलिस और इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट से जांच कराने की मांग की है. लिकुड पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इजरायल में चुनाव को अरब पार्टियों ने चुरा लिया है. ये पार्टियां आतंकवाद का समर्थन करती हैं. यहूदी राष्ट्र को खत्म करना चाहती हैं. पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि चुनाव जीतने के लिए रिश्वतखोरी, धमकियां, हिंसा, फर्जीवाड़ा और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल जैसे गंभीर अपराध किए गए हैं. 

क्या परिणाम आए हैं सामने? 

इधर, जो अब तक चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उसमें 18 सीटों पर अरब पार्टियां जीत हासिल कर सकती है. यह अब तक का ऐतिहासिक आंकड़ा है. इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू का गुट और उनके विरोधी यहूदी दल, दोनों ही नेसेट में बहुमत हासिल करने से काफी दूर होंगे.

अरब पार्टियों ने कहा- इजरायली समाज नस्लवादी है

बालाद गुट के चीफ सामी अबू शहादेह का कहना है कि इस चुनाव को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार के रूप में न देखे जाने का एकमात्र कारण है कि इजरायली समाज इतना नस्लवादी है कि वह अरब नेतृत्व वाली पार्टियों को विपक्ष का हिस्सा नहीं मानता है. नेतन्याहू के समर्थकों के गुट को नेसेट में 53 सीटें मिलने का अनुमान है. जबकि उनके विरोधियों को 67 सीटें मिलने की संभावना है. 

क्यों बनीं अनिश्चितता? 

विपक्ष के 67 सांसद बंटे हुए हैं. इनमें यहूदी नेतृत्व वाली पार्टियां भी हैं. इन्हे 48 सीटें मिली हैं. अरब नेतृत्व वाली पार्टियां हैं, जिन्होंने 19 सीटें जीती हैं. यह ऐतिहासिक आंकड़ा है. ज्यादातर यहूदी नेतृत्व वाली पार्टियों ने अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है. इससे राजनीतिक गतिरोध पैदा होने के आसार हैं. 

हालांकि, अगर देखा जाए तो इस समय राजनीतिक मतभेद भूलाकर नई सरकार बनाने का मौका इजरायल के इन विपक्षी दलों के पास है. चुनाव में 93 प्रतिशत तक वोटिंग पूरी हो चुकी है. फिलहाल अभी 6 लाख के दोहरे लिफाफे वाले मतपत्रों की गिनती बाकी है. ं

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 28 Oct 2026 11:01 PM (IST)
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