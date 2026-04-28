लिबिया से आयी भारत के लिए खुशखबरी! मिला गैस और तेल का भंडार, ऑयल इंडिया की कितनी हिस्सेदारी?

Oil India Discover Oil Gas In Libya: भारत के लिए मिडिल ईस्ट जंग के बीच बड़ी और खुश करने वाली खबर सामने आई है. ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तेल और गैस से जुड़े एक विदेशी भंडार की खोज की सूचना दी है. यह भंडार लीबिया में मिला है. इस सरकारी कंपनी की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी गई है. यह खोज लीबिया के एरिया 95/96 ब्लॉक में की गई है. यह देश के दक्षिण-पश्चिमी एरिया में स्थित घदामेस बेसिन में पड़ता है. इस इलाके को हाइड्रोकार्बन की अत्यधिक संभावनाओं वाला माना जाता है.

ऑयल इंडिया की इस ब्लॉक में कितनी हिस्सेदारी ?

ऑयल इंडिया की इस ब्लॉक में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है. यह ब्लॉक लगभग 6,630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है. यह एक भारतीय कंसोर्टियम का हिस्सा है. इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी शामिल है.

कंपनी के मुताबिक इस ब्लॉक में आठ कुओं की खुदाई की योजना है. इनमें पांच की खुदाई हो चुकी है. छटे कुएं की खुदाई के दौरान इस भंडार की खोज हुई है. वहीं लीबिया के नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन (NOC) ने इस खोज को मान्यता दी है.

2012-2014 में इतने कुओं से तेल और गैस मिला था

इससे पहले साल 2012 और 2014 के बीच चार कुओं से तेल और गैस मिला था. कंपनी ने बताया कि इस नई खोज का अब विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा. इससे भंडार की क्षमता का आकलन करने में आसानी होगी. ऑयल इंडिया ने कहा है कि यह खोज उसकी विदेशी संपत्तियों का मूल्य बढ़ा सकती है. साथ ही भविष्य में रेवेन्यू बढ़ाने में सहायक साबित होगी.

इस खोज को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हॉर्मुज पर हुई नाकेबंदी और युद्ध के बाद से सप्लाई पर असर पड़ा है. इस रास्ते से दुनिया की लगभग पांचवें हिस्से की तेल आपूर्ति होती है. ऐसे में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है. गैस और तेल की आपूर्ति की वजह से दुनिया के देशों में महंगाई बढ़ गई है. लाखों बैरल तेल की कमी बाजारों में देखी गई है.

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