कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई की तरह बन रहे नए गैंग? 24 घंटे में आई सोशल मीडिया पोस्ट से मचा हड़कंप

कनाडा में क्या लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की तरह बदमाश नए गैंग बनाने लगे हैं. ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कनाडा में 2 अलग-अलग इंसिडेंट्स में फायरिंग की 2 वारदातें सामने आई हैं. पिछले 24 घंटे में हुई 2 अलग-अलग वारदातों की जिम्मेदारी भारतीय मूल के 2 नौजवानों ने ली है. हालांकि दोनों ही किसी बड़े गैंग से ताल्लुक नहीं रखते हैं.

सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि जल्द पैसा कमाने और दहशत फैलाने के लिए कनाडा गए नौजवान अब इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक ये वारदातें इन बदमाशों की अपना नया गैंग खड़ा करने की कोशिश भी हो सकती है.

कुलबीर सिंह संधू ने क्या लिखा

पहली फायरिंग के मामले में कुलबीर सिंह संधू ने सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो और पोस्ट डालकर लिखा, " वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज कनाडा (कैलगरी) में 245111 मीडो रिज रोड पर मलवा टायर के मालिक हरप्रीत बराड़ के घर पर फायरिंग हुई है. इसकी जिम्मेदारी मैं कुलबीर संधू लेता हूं. इससे पहले भी उस पर 2 बार जो गोलियां चली थीं, वो मैंने ही चलवाई थीं. अगर अब भी उसने हमारी बात नहीं मानी तो अगली गोली उसके सिर में मारी जाएगी. पोस्ट में आगे कहा गया कि एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों चंडीगढ़ में जो चीनी कुबाहेरी का मर्डर हुआ था, उसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं है. बाकी अफवाहों से बचें. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.

Mannu Brampton ने की दूसरी पोस्ट

इसी तरह दूसरी वारदात की जिम्मेदारी मन्नू bramton नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली. अपने पोस्ट में Mannu Brampton ने लिखा, "वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज जो चाय-चूरी रेस्टोरेंट (6795 एयरपोर्ट रोड, मिसिसॉगा) और कैरी ट्रांसपोर्ट (कैलिडॉन) के घर पर गोलियां चली हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं (मन्ना गिल, ब्रैम्पटन) और मेरा भाई (बॉस यूरोप) लेते हैं और जो भी हमारे कॉल या मैसेज को नजरअंदाज करेगा, उसका बुरा हाल करेंगे हम. फिर चाहे वो कोई भी हो. जरूरत पड़ी तो उसके घर में घुसकर सीधा रिजल्ट देंगे. वेट एंड वॉच.”

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