पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर आमिर हमजा पर चली गोली, गंभीर रूप से घायल

पाकिस्तान के लौहार में लशकर ए तैयबा के संस्थापक मौलाना आमिर हमजा पर अज्ञात बंदूक धारी ने गोली चला दी. गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को वह एक टीवी चैनल का कार्यक्रम खत्म करके घर जा रहा था. तभी घात लगाए अज्ञात बंदूकधारियों ने आमिर हमजा की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस हमले में आमिर हमजा गंभीर रूप से घायल हो गया.

सूत्रों के मुताबिक आमिर हमजा हमले में बच गया है और गोली उसके दाहिने हाथ को छूकर निकल गई. प्राथमिक इलाज के बाद आमिर हमजा को लाहौर पुलिस की सुरक्षा में घर भेज दिया गया है. जिस वक्त ये हमला हुआ आमिर हमजा के साथ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज जस्टिस नजीर अहमद भी गाड़ी में थे. हालांकि, उन्हें कोई चोट नहीं आई है, वह सुरक्षित हैं.