Kuwait Wealthy Family: दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति

Kuwait Wealthy Family: दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति

कुवैत का अल-सबाह परिवार 1752 से शासन कर रहा है और 30 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक है. जानिए इस अमीर खानदान की कहानी और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

कुवैत का नाम सुनते ही तेल और धन-दौलत की तस्वीरें सामने आती हैं. इस छोटे से खाड़ी देश पर 1752 से अल-सबाह परिवार शासन कर रहा है. ये आज दुनिया के सबसे अमीर शाही परिवारों में गिना जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस परिवार की कुल नेटवर्थ 360 अरब डॉलर (लगभग 30.07 लाख करोड़ रुपये) है. यह रकम इतनी बड़ी है कि अमेरिका या यूरोप के कई अरबपतियों की कुल संपत्ति भी इसके आगे फीकी पड़ जाती है.

वर्तमान में कुवैत के अमीर (राजा) हैं मिशअल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह, जो देश के सर्वोच्च शासक हैं. कुवैत में आज भी लोकतंत्र नहीं बल्कि संवैधानिक राजशाही (Constitutional Monarchy) व्यवस्था है, जहां अल-सबाह परिवार की पकड़ हर स्तर पर बनी हुई है.

अल-सबाह परिवार की तीन शताब्दियों पुरानी विरासत
अल-सबाह वंश की शुरुआत 1752 में तब हुई, जब उन्होंने कुवैत के छोटे से समुद्री तटीय क्षेत्र पर शासन स्थापित किया. उस समय यह क्षेत्र व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के बाद इसकी किस्मत अचानक ही बदल गई. तेल से होने वाली आमदनी ने इस परिवार को अरब जगत के सबसे प्रभावशाली घरानों में शामिल कर दिया. आज इस परिवार में 1000 से अधिक सदस्य हैं, जिनमें से कई राजनीति, व्यवसाय और अंतरराष्ट्रीय निवेश से जुड़े हैं. इस परिवार की शक्ति और संपत्ति इतनी विशाल है कि कुवैत की अधिकांश बड़ी कंपनियों, तेल उत्पादक इकाइयों और वित्तीय संस्थानों में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है.

कहां से आता है अल-सबाह परिवार का इतना पैसा?
कुवैत की संपन्नता की जड़ें तेल के भंडार में छिपी हैं. यह देश दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है. अल-सबाह परिवार का सबसे बड़े इनकम का सोर्स ऑयल एक्सपोर्ट है, जो चीन, भारत, जापान और यूरोप जैसे देशों को जाता है. इसके अलावा इस परिवार ने अपने धन को अमेरिकी शेयर बाजार, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, बंदरगाह, हवाई अड्डे और बिजली वितरण जैसी परियोजनाओं में भी निवेश किया है. कहा जाता है कि अल-सबाह परिवार की एक बड़ी हिस्सेदारी अमेरिकी ब्लू-चिप कंपनियों (Blue Chip Stocks) में है. उनका निवेश इतना विविध है कि चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो या वैश्विक बैंकिंग, हर जगह उनकी आर्थिक मौजूदगी महसूस की जा सकती है.

बयान पैलेस शाही वैभव का प्रतीक
कुवैत के अल-सबाह परिवार की शाही लाइफस्टाइल का अंदाजा उनके महलों से लगाया जा सकता है. उनका सबसे प्रसिद्ध महल बयान पैलेस कहलाता है, जिसे बनवाने में ही 1045 करोड़ रुपये खर्च हुए. यह महल न सिर्फ शाही निवास है, बल्कि इसमें कूटनीतिक मीटिंग, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और शाही आयोजनों का भी आयोजन होता है. महल के अंदर सोने की जड़ी हुई सजावट, संगमरमर की दीवारें और निजी संग्रहालय हैं, जो कुवैत की शाही विरासत को दर्शाते हैं.

शौक भी शाही लग्जरी कारें और घोड़े
अल-सबाह परिवार की जिंदगी में शाही ठाठ-बाट हर जगह झलकता है. उनके पास रोल्स रॉयस, फेरारी F40, पोर्शे कैरेरा जैसी सैकड़ों लग्जरी कारों का कलेक्शन है. इतना ही नहीं, यह परिवार घुड़सवारी और रेसिंग के शौक के लिए भी जाना जाता है. कुवैत में कई रॉयल स्टेबल्स (Royal Stables) हैं, जहां अरेबियन नस्ल के बेहतरीन घोड़े पाले जाते हैं.इन घोड़ों की कीमत करोड़ों रुपये तक जाती है.

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव
अल-सबाह परिवार सिर्फ धनवान ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद प्रभावशाली है. कुवैत की विदेश नीति, रक्षा सौदे और ऊर्जा कूटनीति (Energy Diplomacy) पर इस परिवार का निर्णायक नियंत्रण है. उनके कई सदस्य संयुक्त राष्ट्र, ओपेक (OPEC), और अंतरराष्ट्रीय बैंकों में उच्च पदों पर रह चुके हैं. इससे यह साफ होता है कि अल-सबाह परिवार की शक्ति सीमाओं से परे जाकर वैश्विक स्तर तक फैली हुई है.

Published at : 16 Oct 2025 08:09 AM (IST)
