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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसऊदी अरब पहुंचे किरेन रिजिजू ने किया फ्लोटिंग मस्जिद का दौरा, बताया क्या है खास

सऊदी अरब पहुंचे किरेन रिजिजू ने किया फ्लोटिंग मस्जिद का दौरा, बताया क्या है खास

छठे हज सम्मेलन और प्रदर्शनी-2027 में शामिल होने सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे किरेन रिजिजू ने ऐतिहासिक 'अल-रहमा मस्जिद' का दौरा किया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 08:44 AM (IST)
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केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शुक्रवार (6 नवंबर) को छठे हज सम्मेलन और प्रदर्शनी-2027 में शामिल होने सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने देर रात एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अल-रहमा मस्जिद के दौरे का जिक्र किया. 

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने जेद्दा में ऐतिहासिक 'अल-रहमा मस्जिद' का दौरा किया, जिसे 'फ्लोटिंग मस्जिद' (तैरती हुई मस्जिद) के नाम से भी जाना जाता है. ये ऐतिहासिक अल-रहमा मस्जिद खूबसूरत लाल सागर (रेड सी) के तट पर स्थित है. उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक महत्व और वास्तुकला की सुंदरता से भरी यह एक अद्भुत जगह है, जो सऊदी अरब की समृद्ध इस्लामी विरासत को दर्शाती है.

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द्विपक्षीय हज समझौते पर होंगे हस्ताक्षर
सऊदी अरब पहुंचे किरेन रिजिजू अपनी यात्रा के दौरान सऊदी और भारत के द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में भाग लेंगे और हज-2027 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. अपने सोशल मीडिया मैसेज में किरेन रिजिजू ने उम्मीद जताई कि इन बैठकों से भारतीय हज यात्रियों की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी.

उमराह में फंसे अधिकतर तीर्थयात्री भारत लौटे- रिजिजू 
इससे पहले हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब पर जारी हमलों को लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि मोदी सरकार भारतीय नागरिकों की समस्याओं और चिंताओं को लेकर गंभीरता से काम कर रही है. अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रिजिजू ने बताया कि उमराह में फंसे अधिकतर तीर्थयात्री सुरक्षित भारत लौट आए हैं.

टोल-फ्री नंबरों को लेकर दी जानकारी
किरेन रिजिजू ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास से +966-554412016 और +966-542126784 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के अंदर से कॉल करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर, 8002471234 भी उपलब्ध है. इसके अलावा जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास से +966-12-2614093 और +966-556122301 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 07 Nov 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
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