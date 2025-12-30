31 दिंसबर को जोहर की नमाज के बाद जिया को किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, पति के बगल में बनेगी कब्र

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को बुधवार (31 दिसंबर, 2025) को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा और उन्हें उनके पति एवं पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के बगल में दफन किया जाएगा. अंतरिम सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) की लंबे समय तक प्रमुख रहीं और तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकीं जिया का सुबह ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वह 80 वर्ष की थीं. समाचार पोर्टल ‘बीडीन्यूज24.कॉम’ ने विधि सलाहकार आसिफ नजरुल के हवाले से बताया कि जिया का अंतिम संस्कार बुधवार को जोहर की नमाज के बाद मानिक मियां एवेन्यू में होगा.

नजरुल ने अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद की राजकीय अतिथि गृह जमुना में हुई विशेष बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि जिया को बाद में उनके पति, पूर्व राष्ट्रपति और बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान की कब्र के बगल में, ढाका के शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित जिया उद्यान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा.

बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में बैठक में शामिल हुए. इससे पहले, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीन दिन के राजकीय शोक और एक दिन के आम अवकाश की घोषणा की. मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र के नाम टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में लोगों से आग्रह किया कि वे संयम और कानून व्यवस्था बनाए रखें.

उन्होंने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर मैं तीन दिन के राजकीय शोक और कल उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किए जाने के दिन एक दिन की छुट्टी की घोषणा करता हूं.' उन्होंने कहा, 'मैं जानता हूं कि आप सभी इस समय बहुत दुखी हैं. मुझे आशा है कि आप शोक की इस अवधि में धैर्य रखेंगे और उनकी नमाज़-ए-जनाज़ा सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में शामिल सभी संबंधित लोगों के साथ सहयोग करेंगे.' मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सरकार अंतिम संस्कार में हर तरह का सहयोग प्रदान करेगी.

