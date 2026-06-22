10 साल में 6 PM का इस्तीफा! क्यों कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अगला कौन?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: 10 साल में 6 PM का इस्तीफा! क्यों कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, स्टार्मर के बाद कुर्सी किसकी?

Explained: 10 साल में 6 PM का इस्तीफा! क्यों कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, स्टार्मर के बाद कुर्सी किसकी?

Keir Starmer Resign: हर 18 महीने में औसतन एक नया PM आया. 1990 से 2016 के बीच (26 साल) में मार्गरेट थैचर से डेविड कैमरन तक सिर्फ 4 प्रधानमंत्री रहे, यानी पहले 26 साल में 4 और अब 10 साल में 6 PM.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 22 Jun 2026 04:39 PM (IST)
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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने आज यानी 22 जून 2026 को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया. 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भावुक होते हुए उन्होंने कहा, 'मेरी पार्टी अब यह सवाल पूछ रही है कि क्या मैं अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे सही व्यक्ति हूं. मैंने अपनी संसदीय पार्टी का जवाब सुना है और मैं वह जवाब अच्छी ग्रेस के साथ मंजूर करता हूं'. अब वह नया PM चुने जाने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे. 2016 के बाद से स्टार्मर ब्रिटेन के छठे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने समय से पहले पद छोड़ा है. लेकिन क्यों ब्रिटेन में कोई प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है...

कीर स्टार्मर को क्यों इस्तीफा देना पड़ा?

स्टार्मर पर इस्तीफे का दबाव 3 मोर्चों पर बना:

  • एंडी बर्नहैम की जीत: बर्नहैम पहले ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर थे. उन्होंने पिछले हफ्ते मेकरफील्ड उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की. उन्होंने यह चुनाव इसलिए लड़ा ताकि वे संसद में आ सकें और स्टार्मर को लेबर पार्टी की लीडरशिप के लिए चुनौती दे सकें. आज ही बर्नहैम को सांसद के तौर पर शपथ दिलाई जानी है.
  • लेबर पार्टी में अंदरूनी विद्रोह: 100 से ज्यादा सांसद स्टार्मर के खिलाफ हो गए थे. कई वरिष्ठ मंत्रियों ने भी खुद उन्हें जाने के लिए कहा. पूर्व हेल्थ मिनिस्टर वेस स्ट्रीटिंग ने तो पिछले महीने ही स्टार्मर के नेतृत्व के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था.
  • अर्थव्यवस्था और नीतियों में उलटफेर: स्टार्मर मॉडर्न ब्रिटिश इतिहास के सबसे नापसंदीदा प्रधानमंत्रियों में से एक बन गए थे. सुस्त अर्थव्यवस्था, नीतियों में बार-बार बदलाव और राजनीतिक घोटालों ने उनकी सरकार को कमजोर कर दिया. इमिग्रेशन और एनर्जी जैसे मुद्दों पर उनकी नाकामी की आलोचना हुई. मई 2026 के स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा.

स्टार्मर ने कहा कि उन्होंने किंग चार्ल्स को अपने फैसले की जानकारी दे दी है. वे सितंबर तक नए नेता को पद सौंप देंगे.

2016 के बाद किन-किन ब्रिटिश PM ने छोड़ा पद?

2016 का ब्रेक्जिट जनमत संग्रह ब्रिटेन की राजनीति में एक ऐसा मोड़ था, जिसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया. 2016 से अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में:

1. डेविड कैमरन (मई 2010-जुलाई 2016)

6 साल 2 महीने प्रधानमंत्री रहे कैमरन ने अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर मतभेदों को सुलझाने के लिए ब्रेक्जिट जनमत संग्रह कराने का जोखिम उठाया. 23 जून 2016 को 52% वोटों के साथ ब्रिटेन की जनता ने यूरोपीय यूनियन यानी EU से बाहर निकलने का फैसला किया. EU में बने रहने के पक्ष में रहे कैमरन ने अगले ही दिन (24 जून 2216) इस्तीफा दे दिया. कैमरन का कार्यकाल 2020 में पूरा होना था.

2. थेरेसा मे (जुलाई 2016-जुलाई 2019)

तीन साल PM रहीं थेरेसा मे को ब्रिटेन को EU से बाहर निकालने का सबसे मुश्किल काम मिला. उन्होंने EU के साथ एक ब्रेक्जिट समझौता तैयार किया, लेकिन संसद ने उसे तीन बार खारिज कर दिया. हार्डलाइन ब्रेक्जिट समर्थकों को लगा कि समझौता यूरोप से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो प्रो-यूरोपियन सांसदों को लगा कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा. आखिरकार 24 मई 2019 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया.

3. बोरिस जॉनसन (जुलाई 2019-सितंबर 2022)

3 साल 2 महीने PM रहे जॉनसन ने ब्रेक्जिट पूरा करने के वादे पर चुनाव जीता. लेकिन कोविड-19 महामारी और उसके बाद पार्टीगेट (लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियां) घोटाले ने उनकी लोकप्रियता को तोड़ दिया. 6 सितंबर 2022 को अपनी ही पार्टी के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया.

4. लिज ट्रस (सितंबर 2022-अक्टूबर 2022)

ट्रस का कार्यकाल ब्रिटिश इतिहास का सबसे छोटा महज 44 दिन रहा. उनके अल्पकालिक बजट ने वित्तीय बाजारों में हड़कंप मचा दिया. पाउंड की कीमत गिर गई और बॉन्ड बाजार में संकट आ गया. 20 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया.

5. ऋषि सुनक (अक्टूबर 2022-जुलाई 2024)

1 साल 9 महीने के कार्यकाल में भारतीय मूल के ब्रिटिशन PM ऋषि सुनक ने अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की, लेकिन महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ने कंजर्वेटिव पार्टी पर भरोसा तोड़ दिया. जुलाई 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया और कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर हो गई. सुनक ने चुनाव हारने के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया.

6. कीर स्टार्मर (जुलाई 2024-जून 2026)

5 जुलाई 2024 को कीर स्टार्मर ने भारी बहुमत के साथ सत्ता संभाली, लेकिन अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन, स्वास्थ्य सेवा सुधार, टैक्सेशन और वेलफेयर फॉर्म में नाकामी ने उन्हें घेर लिया. पीटर मैंडेलसन-जेफ्री एपस्टीन विवाद ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाईं. आखिरकार 22 जून 2026 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया.

10 साल में 6 प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा क्यों दिया?

विदेश मामलों के जानकार और JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर ए. के. पाशा ब्रिटेन में इतनी बार प्रधानमंत्री बदलने के पीछे 5 बड़ी वजहें बताते हैं:

1. संसदीय व्यवस्था की खासियत

अमेरिका की तरह राष्ट्रपति व्यवस्था नहीं है, जहां राष्ट्रपति सीधे जनता चुनती है. ब्रिटेन में प्रधानमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसकी अपनी पार्टी के सांसदों का समर्थन बना रहता है. अगर सांसदों को लगता है कि नेता की गिरती लोकप्रियता उनके अपने चुनावी भविष्य को नुकसान पहुंचाएगी, तो वे बिना आम चुनाव कराए ही नेता को बदल सकते हैं.

2. पार्टी के आंतरिक नियमों में बदलाव

पिछले कुछ दशकों में पार्टी नियमों में बदलाव ने सांसदों के लिए नेता को चुनौती देना आसान बना दिया है. कंजर्वेटिव पार्टी में 15% सांसदों के पत्र भरने पर अविश्वास प्रस्ताव ट्रिगर हो जाता है. वहीं, लेबर पार्टी में 20% से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिलने पर लीडरशिप चुनौती शुरू हो सकती है. एक बार चुनौती शुरू होने के बाद मीडिया का दबाव और राजनीतिक अटकलें पार्टी के भीतर मतभेदों को और बढ़ा देती हैं.

3. फिक्स्ड-टर्म पार्लियामेंट एक्ट का खत्म होना

2011 का फिक्स्ड-टर्म पार्लियामेंट एक्ट संसद के कार्यकाल को पहले से तय करता था, जिससे राजनीतिक स्थिरता आनी चाहिए थी. लेकिन इस एक्ट को खत्म कर दिया गया, जिससे प्रधानमंत्री फिर से अचानक राजनीतिक संकटों के प्रति कमजोर हो गए. आलोचकों का कहना है कि इससे कार्यकाल छोटे हो गए हैं.

4. ब्रेक्जिट का भूत बना मुसीबत

2016 का ब्रेक्जिट जनमत संग्रह ब्रिटिश राजनीति में एक भूचाल था. ब्रेक्जिट जनमत संग्रह ब्रिटेन की जनता से पूछा गया एक बड़ा सवाल था, 'EU में रहना है या बाहर निकलना है?' जनता ने बाहर निकलने का फैसला किया. उसी फैसले ने ब्रिटेन की राजनीति और अर्थव्यवस्था को कई सालों तक प्रभावित किया. पारंपरिक पार्टी वफादारी कमजोर हुई. वोटर्स महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं और कराधान जैसे मुद्दों पर तुरंत समाधान की मांग करने लगे जब नेता उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो सत्ताधारी पार्टी के भीतर मतभेद तेजी से उभर आते हैं.

स्टार्मर के बाद कौन सबसे मजबूत दावेदार हैं?

स्टार्मर के जाने के बाद लेबर पार्टी में नए नेता की दौड़ शुरू हो गई है...

  • एंडी बर्नहैम: उन्होंने हाल ही में मेकरफील्ड उपचुनाव जीता है. वे ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर हैं और उनकी लोकप्रियता काफी अच्छी है.
  • वेस स्ट्रीटिंग: उन्होंने पिछले महीने ही स्वास्थ्य सचिव के पद से इस्तीफा देकर स्टार्मर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव होता है तो वे भी दावेदारी पेश करेंगे.

9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच नामांकन होंगे और सितंबर तक नया नेता चुना जाएगा. तब तक स्टार्मर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे. हालांकि, ए. के. पाशा का कहना है कि कोई भी नया नेता चाहे कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो, उसके पास भी ज्यादा गुंजाइश नहीं होगी. बॉन्ड बाजार के निवेशक अतिरिक्त उधारी के खिलाफ हैं, और गुस्साई जनता का मानना है कि देश सही दिशा में नहीं चल रहा.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 22 Jun 2026 04:39 PM (IST)
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