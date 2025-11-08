हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदिल्ली के बाद अब काठमांडू एयरपोर्ट पर आई तकनीकी खराबी, सभी उड़ानों पर रोक

दिल्ली के बाद अब काठमांडू एयरपोर्ट पर आई तकनीकी खराबी, सभी उड़ानों पर रोक

Nepal Flights Halted: नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रनवे की लाइट्स में तकनीकी खराबी आने के बाद सभी आने-जाने वाली उड़ानों को रोक दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 07:20 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में विमान संचालन में आई तकनीकी खामी के बाद अब नेपाल में भी कुछ ऐसी ही दिक्कत सामने आई है. नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रनवे की लाइट्स में तकनीकी खराबी आने के बाद सभी आने-जाने वाली उड़ानों को रोक दिया गया है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि समस्या दूर होने तक उड़ान संचालन बंद रहेगा.

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें दोनों प्रभावित
अधिकारियों के मुताबिक, रनवे लाइट्स में तकनीकी समस्या के कारण नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें रोक दी गई हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी विमानों को ग्राउंड कर दिया गया है.

तकनीकी टीम मौके पर तैनात
समस्या की जांच और समाधान के लिए तकनीकी टीमें एयरपोर्ट पर तैनात की गई हैं. अधिकारियों ने कहा कि सामान्य उड़ान संचालन जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास जारी हैं. एयरपोर्ट के प्रवक्ता रेनजी शेर्पा ने ANI को बताया कि रनवे के एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में दिक्कत आई है. उन्होंने कहा, कम से कम पांच उड़ानें इस समय होल्ड पर हैं. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आगमन व प्रस्थान उड़ानें देरी का सामना कर रही हैं. समस्या का पता शाम 5:30 बजे (स्थानीय समय) चला.

नेपाल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रभावित
त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल का मुख्य विमानन केंद्र है और देश के अधिकांश हवाई यातायात का संचालन यहीं से होता है. रनवे लाइटिंग में खराबी के चलते पूरे देश की उड़ान व्यवस्था प्रभावित हो गई है.

भारत में भी एक दिन पहले उड़ानें हुई थीं बाधित
यह घटना उस एक दिन बाद सामने आई है जब भारत के दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर बड़ी तकनीकी खराबी के कारण शुक्रवार को उड़ान संचालन बाधित हो गया था, जिसका असर पूरे देश के एयर ट्रैफिक पर पड़ा था.

AMSS सिस्टम खराब होने से बिगड़ा संचालन
एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के फ्लाइट प्लानिंग प्रोसेस से जुड़ा अहम सिस्टम ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) फेल हो गया था. हालांकि, अब इस समस्या को पूरी तरह ठीक कर लिया गया है और शनिवार को उड़ानें सामान्य हो गईं.

Published at : 08 Nov 2025 07:01 PM (IST)
Embed widget