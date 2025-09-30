हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद

Violence in PoK: कश्मीरियों ने जुलूस निकालकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए और संदेश दिया की POK की जनता अब इस्लामाबाद के हुक्म को मानने को तैयार नहीं है और ना ही इस्लामाबाद के आगे झुकेगी.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 30 Sep 2025 11:54 PM (IST)
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की राजधानी मुजफ्फराबाद में आज मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को कश्मीरियों के प्रदर्शन के दूसरे दिन शाम को हालात एक बार फिर से गृहयुद्ध जैसे हो गए. सड़क पर नारेबाजी कर रही जनता को तितर-बितर करने के लिए पहले पाकिस्तान की पुलिस और अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कॉर्प्स ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद कश्मीरी भीड़ और उग्र हो गई और उन्होंने पुलिस और पैरा-मिलिट्री पर जबरदस्त पथराव शुरू कर दिया और उन्हें दौड़ा दिया.

जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तानी पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स की गाड़ियां सड़कों से भागती नजर आईं और पुलिस और पैरा-मिलिट्री के जवान जान बचाकर भागकर गाड़ियों में बैठते दिखे.

जनता को डराने के लिए पाक पुलिस ने की हवाई फायरिंग

हालांकि, इस झड़प के बाद स्थानीय पुलिस ने जनता को डराने के लिए हवाई फायरिंग भी की, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरियों का गुस्सा कम नहीं हुआ और लोग सड़कों पर डटे रहे. इसी बीच, रावलकोट और कोटली जैसे जिलों में भी शाम ढलने से पहले बड़े पैमाने पर कश्मीरियों ने जुलूस निकाले और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए और संदेश दिया की पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की जनता अब इस्लामाबाद के हुक्म को मानने को तैयार नहीं है और ना ही इस्लामाबाद के आगे झुकेगी.

अवामी एक्शन कमेटी ने सरकार के सामने रखी मांग

कल तीसरे दिन भी अवामी एक्शन कमेटी की 38 मांगों की वजह से पूरे पीओके में बंद और पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन जारी रहेंगे. साथ ही आज मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर ने ऐलान किया कि कि पाकिस्तानी सरकार से किसी भी तरह की बातचीत तभी होगी जब पहले पाकिस्तानी सरकार अपनी पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स को पीओके से वापस पाकिस्तान बुलाएगी और इंटरनेट व कॉलिंग सेवाएं बहाल की जाएंगी.

PAK एजेंसियों की हरकतों को अवामी एक्शन कमेटी वैश्विक मंच पर लेकर जाएगी

इसके साथ ही अवामी एक्शन कमेटी ने घाटी में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के दखल का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पीओके में भी वही हरकत करना चाहती है, जो पाकिस्तान के प्रांतों में करती है. अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य शौकत नवाज मीर ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार की जिन संस्थाओं का काम देश की रक्षा करना है वो कश्मीरियों के प्रदर्शन को रोकने में शामिल हो रहे हैं. साथ ही इन सरकरी संस्थाओं ने जो ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में चलाया है उसे कश्मीर में भी चलाया जा रहा है. ऐसे में अवामी एक्शन कमेटी अब इन संस्थाओं की हरकतों को वैश्विक मंच पर लेकर जाएगी.

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 30 Sep 2025 11:54 PM (IST)
Muzaffarabad Pakistan Asim Munir PoK SHEHBAZ SHARIF
