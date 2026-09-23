गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व9 टुकड़ों में मिला भारतीय का शव, कर्नाटक के शख्स का शारजाह में कत्ल

9 टुकड़ों में मिला भारतीय का शव, कर्नाटक के शख्स का शारजाह में कत्ल

कर्नाटक के उडुपी के रहने वाले एक व्यक्ति की जुलाई में शारजाह में हत्या कर दी गई. अल्विन प्रकाश कुंदर नाम का शख्स पिछले 14 सालों से शारजाह एयरपोर्ट पर काम कर रहा था.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक के उडुपी के कुंडापुर के रहने वाले एक व्यक्ति की जुलाई में शारजाह में हत्या कर दी गई. यह चौंकाने वाली घटना तब सामने आई, जब उसका शव 9 टुकड़ों में कटा हुआ मिला. ये जानकारी मंगलवार को मृतक के भाई ने दी है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है और न ही मृतक की पत्नी और बेटे के बारे में कोई जानकारी है, जो इस घटना के बाद से लापता है.

अल्विन प्रकाश कुंदर नाम का शख्स पिछले 14 सालों से शारजाह एयरपोर्ट पर काम कर रहा था. शारजाह लौटने से पहले वह पिछले साल दिसंबर में अपने गृह नगर गया था. अल्विन प्रकाश के भाई अनिल प्रशांत कुंदर ने बताया कि उनकी पत्नी टीना कुंदर जो मूल रूप से उडुपी के उद्यावर की रहने वाली हैं, वो शारजाह में टीचर के तौर पर काम करती हैं और उनका बेटा अभी वहां 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
ट्रंप के UNGA के भाषण से आगबबूला हुए ईरान-क्यूबा, कर दिया वॉकआउट
ट्रंप के UNGA के भाषण से आगबबूला हुए ईरान-क्यूबा, कर दिया वॉकआउट
विश्व
तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन की गंदी चाल, UN में उठाया कश्मीर का मुद्दा
तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन की गंदी चाल, UN में उठाया कश्मीर का मुद्दा
विश्व
भारत-पाक युद्धविराम, ईरान को धमकी, AI का नया नामकरण...ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातें
भारत-पाक युद्धविराम, ईरान को धमकी, AI का नया नामकरण...ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातें
विश्व
ममदानी ने किया हमास का सपोर्ट तो भड़के नेतन्याहू, बोले- 'आपको शर्म...'
ममदानी ने किया हमास का सपोर्ट तो भड़के नेतन्याहू, बोले- 'आपको शर्म...'

कॉल के जवाब में मिला मैसेज 
अनिल ने सोमवार को उडुपी के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और मौत के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा. पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वे शारजाह से आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं. अनिल ने बताया कि उन्होंने 20 जुलाई को एल्विन प्रकाश को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इसकी जगह अनिल को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि वह ठीक हैं. अनिल को यह बात अजीब लगी क्योंकि उनके भाई ने कभी उनसे इस तरह से बात नहीं की थी. 

कंपनी के HR डिपार्टमेंट ने क्या कहा
गड़बड़ी का शक होने पर अनिल ने शारजाह में मौजूद एल्विन प्रकाश के क्लासमेट मनोहर से संपर्क किया और उनसे एल्विन का हाल-चाल पता करने को कहा. खबरों के मुताबिक, मनोहर उस फ़्लैट पर गए जो उन्हें उस कंपनी ने दिया था. वॉचमैन ने कहा कि प्रकाश भारत चले गए हैं. जब कंपनी के HR डिपार्टमेंट से संपर्क किया तो उन्होंने भी कहा कि एल्विन प्रकाश भारत लौट गए हैं.

कार में 9 टुकड़ों में मिला शव
अनिल ने बताया कि जांच के दौरान ओमान जाने वाले रास्ते पर खड़ी कार के अंदर एल्विन प्रकाश का शव मिला. बताया जा रहा है कि शव को 9 टुकड़ों में काटकर 2 बैग में भरा गया था. अनिल ने कहा कि परिवार को सोमवार को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, जिसके बाद वे उडुपी में स्थानीय पुलिस के पास गए. हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है. अनिल ने कहा कि CCTV फ़ुटेज में 2 पुरुष और 1 महिला को इमारत से निकलते हुए देखा जा सकता है.

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन नियम में बदलाव, इंडियन छात्रों पर क्या होगा असर?

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Sharjah Karnataka Alwin Prakash Kunder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के UNGA के भाषण से आगबबूला हुए ईरान-क्यूबा, कर दिया वॉकआउट
ट्रंप के UNGA के भाषण से आगबबूला हुए ईरान-क्यूबा, कर दिया वॉकआउट
विश्व
तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन की गंदी चाल, UN में उठाया कश्मीर का मुद्दा
तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन की गंदी चाल, UN में उठाया कश्मीर का मुद्दा
विश्व
भारत-पाक युद्धविराम, ईरान को धमकी, AI का नया नामकरण...ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातें
भारत-पाक युद्धविराम, ईरान को धमकी, AI का नया नामकरण...ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातें
विश्व
ममदानी ने किया हमास का सपोर्ट तो भड़के नेतन्याहू, बोले- 'आपको शर्म...'
ममदानी ने किया हमास का सपोर्ट तो भड़के नेतन्याहू, बोले- 'आपको शर्म...'
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-पाक युद्धविराम, ईरान को धमकी, AI का नया नामकरण...ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातें
भारत-पाक युद्धविराम, ईरान को धमकी, AI का नया नामकरण...ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातें
मध्य प्रदेश
पन्ना कलेक्टर होंगी गिरफ्तार? MP हाई कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
पन्ना कलेक्टर होंगी गिरफ्तार? MP हाई कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
विश्व
PoK में मुनीर की सेना की बर्बरता, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 13 घायल
PoK में मुनीर की सेना की बर्बरता, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 13 घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली में इस सीजन हुई 17 फीसदी अधिक बारिश, आज जानें कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में इस सीजन हुई 17 फीसदी अधिक बारिश, आज जानें कैसा रहेगा मौसम
ट्रेंडिंग
कमर के नीचे बांधी साड़ी और टीचर ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
कमर के नीचे बांधी साड़ी और टीचर ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
शिक्षा
NIT श्रीनगर में बनी देश की पहली स्पेस लैब, 22 सितंबर को उद्घाटन
NIT श्रीनगर में बनी देश की पहली स्पेस लैब, 22 सितंबर को उद्घाटन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget