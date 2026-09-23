9 टुकड़ों में मिला भारतीय का शव, कर्नाटक के शख्स का शारजाह में कत्ल

कर्नाटक के उडुपी के कुंडापुर के रहने वाले एक व्यक्ति की जुलाई में शारजाह में हत्या कर दी गई. यह चौंकाने वाली घटना तब सामने आई, जब उसका शव 9 टुकड़ों में कटा हुआ मिला. ये जानकारी मंगलवार को मृतक के भाई ने दी है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है और न ही मृतक की पत्नी और बेटे के बारे में कोई जानकारी है, जो इस घटना के बाद से लापता है.

अल्विन प्रकाश कुंदर नाम का शख्स पिछले 14 सालों से शारजाह एयरपोर्ट पर काम कर रहा था. शारजाह लौटने से पहले वह पिछले साल दिसंबर में अपने गृह नगर गया था. अल्विन प्रकाश के भाई अनिल प्रशांत कुंदर ने बताया कि उनकी पत्नी टीना कुंदर जो मूल रूप से उडुपी के उद्यावर की रहने वाली हैं, वो शारजाह में टीचर के तौर पर काम करती हैं और उनका बेटा अभी वहां 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है.

कॉल के जवाब में मिला मैसेज

अनिल ने सोमवार को उडुपी के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और मौत के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा. पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वे शारजाह से आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं. अनिल ने बताया कि उन्होंने 20 जुलाई को एल्विन प्रकाश को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इसकी जगह अनिल को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि वह ठीक हैं. अनिल को यह बात अजीब लगी क्योंकि उनके भाई ने कभी उनसे इस तरह से बात नहीं की थी.

कंपनी के HR डिपार्टमेंट ने क्या कहा

गड़बड़ी का शक होने पर अनिल ने शारजाह में मौजूद एल्विन प्रकाश के क्लासमेट मनोहर से संपर्क किया और उनसे एल्विन का हाल-चाल पता करने को कहा. खबरों के मुताबिक, मनोहर उस फ़्लैट पर गए जो उन्हें उस कंपनी ने दिया था. वॉचमैन ने कहा कि प्रकाश भारत चले गए हैं. जब कंपनी के HR डिपार्टमेंट से संपर्क किया तो उन्होंने भी कहा कि एल्विन प्रकाश भारत लौट गए हैं.

कार में 9 टुकड़ों में मिला शव

अनिल ने बताया कि जांच के दौरान ओमान जाने वाले रास्ते पर खड़ी कार के अंदर एल्विन प्रकाश का शव मिला. बताया जा रहा है कि शव को 9 टुकड़ों में काटकर 2 बैग में भरा गया था. अनिल ने कहा कि परिवार को सोमवार को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, जिसके बाद वे उडुपी में स्थानीय पुलिस के पास गए. हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है. अनिल ने कहा कि CCTV फ़ुटेज में 2 पुरुष और 1 महिला को इमारत से निकलते हुए देखा जा सकता है.

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