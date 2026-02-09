हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएपस्टीन ने करीना को दी सबसे ज्यादा संपत्ति, बंटवारे में कई बड़ी हस्तियों के नाम, नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

एपस्टीन ने करीना को दी सबसे ज्यादा संपत्ति, बंटवारे में कई बड़ी हस्तियों के नाम, नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

Epstein Files: 2026 की शुरुआत से ही सबसे ज्यादा जेफरी एपस्टीन चर्चा में रहे हैं. आए दिन एपस्टीन फाइल्स के डॉक्यूमेंट सामने आते हैं. इस बार चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें संपत्ति के वारिस का नाम है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 09 Feb 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

जेफरी एपस्टीन की मौत से ठीक दो दिन पहले 8 अगस्त 2019 को बनाई गई ट्रस्ट में उनकी गर्लफ्रेंड को सबसे ज्यादा हिस्सा देने का खुलासा हुआ है. अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में लगभग 30 लाख पेज के जांच दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें यह 32 पेज का दस्तावेज भी शामिल है. इसे '1953 ट्रस्ट' नाम दिया गया है, जो एपस्टीन के जन्म साल पर रखा गया है.

बेलारूस की गर्लफ्रेंड को बनाया संपत्ति का वारिस

एपस्टीन की मौत 2019 में संघीय जेल में हुई थी, जहां मौत को आत्महत्या बताया गया था. उस समय एप्सटीन की संपत्ति की लगभग 600 मिलियन डॉलर (करीब 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा) थी. इस ट्रस्ट में एपस्टीन ने अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड करिना शुलियाक (Karyna Shuliak) को मुख्य लाभार्थी बनाया था. शुलियाक बेलारूस की रहने वाली हैं और उनकी उम्र करीब 36 साल है. वे डेंटिस्ट हैं और एपस्टीन ने उनकी डेंटल स्कूल की पढ़ाई में मदद की थी. दोनों की मुलाकात 2012 से हुई थी. एपस्टीन ने जेल से अपनी आखिरी कॉल भी शुलियाक को किया था.

33 कैरेट हीरा भी गर्लफ्रेंड के नाम

ट्रस्ट के मुताबिक, शुलियाक को कुल 100 मिलियन डॉलर (करीब 840 करोड़ रुपये) मिलने थे, जिसमें 50 मिलियन डॉलर की एन्युटी (वार्षिक भुगतान वाली योजना) शामिल है. उन्हें एपस्टीन की ज्यादातर संपत्तियां भी मिलनी थीं, जिसमें उनका 33 कैरेट का हीरा भी शामिल था. एपस्टीन ने दस्तावेज में लिखा कि वे शुलियाक से शादी करने पर विचार कर रहे थे. हालांकि, एपस्टीन का घर और द्वीप जैसी ज्यादातर बड़ी प्रॉपर्टी अब बिक चुकी हैं.

 

एपस्टीन करीना शुलियाक से शादी करने वाले थे.
एपस्टीन करीना शुलियाक से शादी करने वाले थे.

एपस्टीन फाइल्स में संपत्ति बंटवारे को लेकर क्या लिखा?

ट्रस्ट में कुल करीब 40 से 43 लाभार्थी बताए गए और कुछ नाम छिपाए गए हैं. हालांकि, सामने आए नामों में:

  • एपस्टीन के लंबे समय के वकील डैरेन इंडाइक को 50 मिलियन डॉलर.
  • उनके इन-हाउस अकाउंटेंट रिचर्ड कान को 25 मिलियन डॉलर.
  • दोनों को एस्टेट का को-एक्जीक्यूटर (निष्पादक) भी बनाया गया था.
  • एपस्टीन के भाई मार्क एपस्टीन को 10 मिलियन डॉलर.
  • घिस्लेन मैक्सवेल को 10 मिलियन डॉलर. घिस्लेन 2021 में एपस्टीन के साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण में शामिल होने के लिए दोषी ठहराई गईं और 20 साल की सजा काट रही हैं.
  • हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स प्रोफेसर मार्टिन नोवाक को 5 मिलियन डॉलर. हालांकि, उनका नाम दस्तावेज में गलत स्पेलिंग से लिखा गया है.
  • ट्रस्ट में ज्यादातर लाभार्थी एपस्टीन के करीबी सहयोगी, कर्मचारी या जुड़े हुए लोग थे. लेकिन जिन 200 से ज्यादा लड़कियों और युवतियों का शोषण किया गया था, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है.

एपस्टीन की एस्टेट वैल्यू कितनी है?

हाल की कोर्ट फाइलिंग में एस्टेट की वैल्यू करीब 120 मिलियन डॉलर बताई गई है. हालांकि कुछ निवेश अभी भी 2019 की वैल्यू पर हैं, तो यह बदल सकती है. एस्टेट के वकील डैनियल वीनर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि जब तक सभी क्लेम खासकर पीड़ितों के मुआवजे के दावे पूरी तरह सुलझ नहीं जाते, तब तक किसी लाभार्थी को कोई पैसा नहीं मिलेगा.

हालांकि, एपस्टीन की मौत के बाद उनकी एस्टेट से काफी पैसा निकल चुका है. पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 121 मिलियन डॉलर दिए गए हैं. अलग-अलग सेटलमेंट में 49 मिलियन डॉलर खर्च हुए. इसके साथ ही टैक्स, लीगल फीस और अन्य खर्चों से एस्टेट काफी कम हो गई है.

एपस्टीन का ट्रस्ट गुमनाम रहा था

यह ट्रस्ट पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुआ था और अब जस्टिस डिपार्टमेंट की फाइलों से सामने आया है. इससे एपस्टीन के आखिरी दिनों की प्लानिंग और उनके करीबी रिश्तों पर नई रोशनी पड़ती है. लेकिन पीड़ितों के मुआवजे को प्राथमिकता देने के कारण लाभार्थियों को मिलने वाली रकम काफी कम हो सकती है या शायद कुछ को कुछ भी न मिले.

Published at : 09 Feb 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
America Donald Trump Jeffrey Epstein DONALD Trump Epstein Files Jeffrey Epstein Net Worth 1953 Trust Jeffrey Epstein Trust Jeffrey Epstein Girlfreind Karyna Shuliak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
Advertisement

वीडियोज

UP Election : AIMIM का प्रण यूपी में 2027 के चुनाव में बनेगी बुर्के वाली सीएम ! । Yogi Adityanath
Budget Session:Om Birla के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष... अविश्वास प्रस्ताव लानेे की हो गई तैयारी : सूत्र
Parliament Budget Session : OM Birla पर अगर विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव तो क्या हो पाएगा पास ?
Pariksha Pe Charcha 2026: PM Modi का गुरुमंत्र-
Jeffrey Epstein: 10 देशों के बड़े नेताओं की छुट्टी, Epstein Files पर INSIDE STORY | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती बोलीं- थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती बोलीं- थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता
ट्रेंडिंग
Video: मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
शिक्षा
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget