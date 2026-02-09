जेफरी एपस्टीन की मौत से ठीक दो दिन पहले 8 अगस्त 2019 को बनाई गई ट्रस्ट में उनकी गर्लफ्रेंड को सबसे ज्यादा हिस्सा देने का खुलासा हुआ है. अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में लगभग 30 लाख पेज के जांच दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें यह 32 पेज का दस्तावेज भी शामिल है. इसे '1953 ट्रस्ट' नाम दिया गया है, जो एपस्टीन के जन्म साल पर रखा गया है.

बेलारूस की गर्लफ्रेंड को बनाया संपत्ति का वारिस

एपस्टीन की मौत 2019 में संघीय जेल में हुई थी, जहां मौत को आत्महत्या बताया गया था. उस समय एप्सटीन की संपत्ति की लगभग 600 मिलियन डॉलर (करीब 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा) थी. इस ट्रस्ट में एपस्टीन ने अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड करिना शुलियाक (Karyna Shuliak) को मुख्य लाभार्थी बनाया था. शुलियाक बेलारूस की रहने वाली हैं और उनकी उम्र करीब 36 साल है. वे डेंटिस्ट हैं और एपस्टीन ने उनकी डेंटल स्कूल की पढ़ाई में मदद की थी. दोनों की मुलाकात 2012 से हुई थी. एपस्टीन ने जेल से अपनी आखिरी कॉल भी शुलियाक को किया था.

33 कैरेट हीरा भी गर्लफ्रेंड के नाम

ट्रस्ट के मुताबिक, शुलियाक को कुल 100 मिलियन डॉलर (करीब 840 करोड़ रुपये) मिलने थे, जिसमें 50 मिलियन डॉलर की एन्युटी (वार्षिक भुगतान वाली योजना) शामिल है. उन्हें एपस्टीन की ज्यादातर संपत्तियां भी मिलनी थीं, जिसमें उनका 33 कैरेट का हीरा भी शामिल था. एपस्टीन ने दस्तावेज में लिखा कि वे शुलियाक से शादी करने पर विचार कर रहे थे. हालांकि, एपस्टीन का घर और द्वीप जैसी ज्यादातर बड़ी प्रॉपर्टी अब बिक चुकी हैं.

एपस्टीन करीना शुलियाक से शादी करने वाले थे.

एपस्टीन फाइल्स में संपत्ति बंटवारे को लेकर क्या लिखा?

ट्रस्ट में कुल करीब 40 से 43 लाभार्थी बताए गए और कुछ नाम छिपाए गए हैं. हालांकि, सामने आए नामों में:

एपस्टीन के लंबे समय के वकील डैरेन इंडाइक को 50 मिलियन डॉलर.

उनके इन-हाउस अकाउंटेंट रिचर्ड कान को 25 मिलियन डॉलर.

दोनों को एस्टेट का को-एक्जीक्यूटर (निष्पादक) भी बनाया गया था.

एपस्टीन के भाई मार्क एपस्टीन को 10 मिलियन डॉलर.

घिस्लेन मैक्सवेल को 10 मिलियन डॉलर. घिस्लेन 2021 में एपस्टीन के साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण में शामिल होने के लिए दोषी ठहराई गईं और 20 साल की सजा काट रही हैं.

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स प्रोफेसर मार्टिन नोवाक को 5 मिलियन डॉलर. हालांकि, उनका नाम दस्तावेज में गलत स्पेलिंग से लिखा गया है.

ट्रस्ट में ज्यादातर लाभार्थी एपस्टीन के करीबी सहयोगी, कर्मचारी या जुड़े हुए लोग थे. लेकिन जिन 200 से ज्यादा लड़कियों और युवतियों का शोषण किया गया था, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है.

एपस्टीन की एस्टेट वैल्यू कितनी है?

हाल की कोर्ट फाइलिंग में एस्टेट की वैल्यू करीब 120 मिलियन डॉलर बताई गई है. हालांकि कुछ निवेश अभी भी 2019 की वैल्यू पर हैं, तो यह बदल सकती है. एस्टेट के वकील डैनियल वीनर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि जब तक सभी क्लेम खासकर पीड़ितों के मुआवजे के दावे पूरी तरह सुलझ नहीं जाते, तब तक किसी लाभार्थी को कोई पैसा नहीं मिलेगा.

हालांकि, एपस्टीन की मौत के बाद उनकी एस्टेट से काफी पैसा निकल चुका है. पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 121 मिलियन डॉलर दिए गए हैं. अलग-अलग सेटलमेंट में 49 मिलियन डॉलर खर्च हुए. इसके साथ ही टैक्स, लीगल फीस और अन्य खर्चों से एस्टेट काफी कम हो गई है.

एपस्टीन का ट्रस्ट गुमनाम रहा था

यह ट्रस्ट पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुआ था और अब जस्टिस डिपार्टमेंट की फाइलों से सामने आया है. इससे एपस्टीन के आखिरी दिनों की प्लानिंग और उनके करीबी रिश्तों पर नई रोशनी पड़ती है. लेकिन पीड़ितों के मुआवजे को प्राथमिकता देने के कारण लाभार्थियों को मिलने वाली रकम काफी कम हो सकती है या शायद कुछ को कुछ भी न मिले.