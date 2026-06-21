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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूएस और ईरान के बीच बातचीत के बाद जेडी वेंस का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'अब हम...'

यूएस और ईरान के बीच बातचीत के बाद जेडी वेंस का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'अब हम...'

World News: स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमें कई मुद्दों का कूटनीतिक समाधान खोजने का अधिकार दिया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 21 Jun 2026 07:25 PM (IST)
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Iran US Talk: ईरान और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशों और एक स्थायी समझौते को लेकर ज्यूरिख वार्ता चल रही है. इस चर्चा में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में हैं. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर भी मौजूद हैं. इधर, स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमें कई मुद्दों का कूटनीतिक समाधान खोजने का अधिकार दिया है. सवाल यह है कि क्या हम मिडिल ईस्ट में रिश्तों को स्थायी रूप से तब्दील कर सकते हैं. स्विस रिसॉर्ट बर्गेनस्टॉक में ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. 

ईरान पर क्या बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति

अलजजीरा के मुताबिक, शांति के लिए हुई इस मीटिंग में जेडी वेंस ने ईरान को मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताया है. साथ ही उनपर दोष मढ़ा है. उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ घंटों में काफी प्रगति हुई है. वेंस ने कहा हैकि दोनों देश अब एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहे है, जहां हर कोई शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकें. वेंस ने कहा है कि ट्रंप ने हमसे ईरान के लोगों के साथ अपने रिश्ते बदलने के लिए एक नई शुरुआत करने को कहा है. 

वेंस ने कहा है कि कुछ दिनों में हमने लेबनान में सीजफायर बनाए रखने की दिशा में प्रगति की है. राष्ट्रपति ट्रंप पूरे क्षेत्र में सीजफायर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस तरह के सीजफायर थोड़े मुश्किल भरे होते हैं. उन्होंने कहा कि तकनीकी बातचीत से शायद हर मतभेद का समाधान न हो, लेकिन इससे हमें इतिहास में पहली बार टीमों के तौर पर साथ बैठने का मौका मिलेगा. 

पाकिस्तान के पीएम ने की ट्रंप की तारीफ

पाकिस्तान के पीएम ने बैठक के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूरदर्शी और लीडरशिप की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया है. शरीफ ने कहा है कि मुझे लगता है कि यहां हमारी अच्छी बातचीत होगी. इससे उम्मीद हैकि भविष्य में अच्छे नतीजे मिलेंगे. 

कतर के पीएम ने क्या कहा है? 

इधऱ, कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने मीडिल ईस्ट में शांति के लिए कोशिशों के बीच अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन का धन्यवाद किया है. शेख मोहम्मद ने कहा है कि आप सभी ने क्षेत्र की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जोर दिया है. इसके लिए दोनों देशों का धन्यवाद. इसकी वजह से हम आज यहां एक साथ हैं.कतर इस मध्यस्थता के लिए पूरी तरह अपनी भूमिका को लेकर सतर्क रहेगा. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 21 Jun 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Switzerland JD Vance WORLD NEWS Iran US Deal
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