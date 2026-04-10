हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व5 अमेरिकी विमान, 10 SUV, 3 हेलिकॉप्टर, जैमर... क्या-क्या लेकर जेडी वेंस पाकिस्तान में उतरे, जानें

5 अमेरिकी विमान, 10 SUV, 3 हेलिकॉप्टर, जैमर... क्या-क्या लेकर जेडी वेंस पाकिस्तान में उतरे, जानें

JD Vance: पाकिस्तान एयरफोर्स ने IL-78 टैंकर और C-130 विमान तैनात किए हैं. इसके अलावा फाइटर जेट्स को ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र के ऊपर तैनात किया गया है

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वांस के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही रावलपिंडी स्थित नूरखान एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना के पांच विमान लैंड कर चुके हैं. यह घटनाक्रम क्षेत्र में उच्च स्तरीय सुरक्षा तैयारियों की ओर संकेत कर रहा है.

सूत्रों के अनुसार इन विमानों में से दो में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारी और जेडी वांस के सुरक्षा दल के सदस्य पहुंचे हैं. वहीं बाकी तीन विमानों में उनके काफिले के लिए 10 शेवरलेट सबअर्बन एसयूवी, तीन हेलीकॉप्टर, जैमिंग उपकरण और अन्य सुरक्षा सामग्री लाई गई है.

CENTCOM कमांडर के दौरे की चर्चा
ताजा जानकारी के मुताबिक सुबह करीब साढ़े 4 बजे CENTCOM के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को लेकर अमेरिकी वायुसेना का एक विमान फ्लोरिडा के मैकडिल एयरबेस से उड़ान भर चुका है. हालांकि अमेरिका ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे वार्ता का हिस्सा होंगे या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अटकलें तेज हैं कि वे इस्लामाबाद में होने वाली अहम बातचीत में शामिल हो सकते हैं.

होटल सेरेना में अहम बैठक, सुरक्षा पर सवा
यह महत्वपूर्ण वार्ता इस्लामाबाद के पांच सितारा होटल सेरेना में आयोजित की जाएगी, जो पहले भी कई उच्चस्तरीय कूटनीतिक बैठकों की मेजबानी कर चुका है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं.

आसमान से भी कड़ी निगरानी
रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने इस बैठक के लिए हवाई सुरक्षा को भी अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया है. पाकिस्तान एयरफोर्स ने IL-78 टैंकर और C-130 विमान तैनात किए हैं. इसके अलावा फाइटर जेट्स को ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र के ऊपर तैनात किया गया है, जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमान को एस्कॉर्ट कर रहे हैं.
साथ ही AWACS सिस्टम भी सक्रिय किया गया है, ताकि किसी भी संभावित हमले, खासकर इजरायल की ओर से, को रोका जा सके.

वीजा ऑन अराइवल और विशेष इंतजाम
पाकिस्तान सरकार ने इस वार्ता में शामिल सभी प्रतिनिधियों और पत्रकारों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने का निर्णय लिया है. एयरपोर्ट पर विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस अहम वार्ता को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके.

Published at : 10 Apr 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Islamabad Pakistan JD Vance US Military Aircraft
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
5 अमेरिकी विमान, 10 SUV, 3 हेलिकॉप्टर, जैमर... क्या-क्या लेकर जेडी वेंस पाकिस्तान में उतरे, जानें
5 अमेरिकी विमान, 10 SUV, 3 हेलिकॉप्टर, जैमर... क्या-क्या लेकर जेडी वेंस पाकिस्तान में उतरे, जानें
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
विश्व
'ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग...', शी जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान, विपक्ष की नेता से की मीटिंग
'ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग...', शी जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान, विपक्ष की नेता से की मीटिंग
विश्व
Iran US Ceasefire: बीच हवा में 1600 करोड़ का अमेरिकी ड्रोन गायब! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर रहस्यमयी तरीके से हुआ लापता
बीच हवा में 1600 करोड़ का अमेरिकी ड्रोन गायब! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर रहस्यमयी तरीके से हुआ लापता
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
बिहार
राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
बिहार
Explained: सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में सम्राट, मंगल पांडे समेत 5 बड़े नामों का क्या होगा?
सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में 5 बड़े नामों का क्या होगा?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
ऑटो
दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?
दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
Embed widget