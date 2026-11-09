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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'जेडी वेंस की बातें...', US वाइस प्रेसिडेंट से अब कैसे हैं डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते

'जेडी वेंस की बातें...', US वाइस प्रेसिडेंट से अब कैसे हैं डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते

मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन की हार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ईरान युद्ध को लेकर दिए गए बयानों का समर्थन किया है. इसके अलावा दोनों के रिश्तों पर भी बात की.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 12:20 PM (IST)
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अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन की हार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ईरान युद्ध को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उनकी बात से असहमत नहीं हूंं. उन्होंने आगे कहा कि जेडी वेंस की कई बातें लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है.

डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार रात को फ्लोरिडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बात को छोड़कर, वे सही थे. राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उन्हें एक और बात भी कहनी चाहिए थी कि अगर आपको फिर से वही फैसला लेना पड़े, तो क्या आप फिर से वही करेंगे? इसका जवाब हां है. 

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जेडी वेंस के बयानों से कौन नाराज
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या जेडी वेंस के बयानों का दोनों नेताओं के रिश्तों पर असर पड़ा है, तो ट्रंप ने साफ किया ऐसा बिल्कुल नहीं है. हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उपराष्ट्रपति वेंस की बातों से कई लोग नाराज हुए हैं. 

इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि इतिहास में इसे अमेरिका के सबसे अच्छे फैसलों में से एक माना जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो वह दुनिया को तबाह कर सकता था. 

पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था ईरान- ट्रंप
ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि यह फैसला इतिहास में अमेरिका के सबसे अच्छे फैसलों में गिना जाएगा, क्योंकि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था. बता दें कि अमेरिका-ईरान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर साल 2015 में समझौता हुआ था. 

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों के बदले इसमें आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने का प्रावधान था. हालांकि ट्रंप ने सत्ता में आते ही साल 2018 में अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया था. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 09 Nov 2026 12:20 PM (IST)
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