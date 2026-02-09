Japan Election: जापान में फिर सनाए ताकाइची की सरकार, चुनाव में हासिल की रिकॉर्डतोड़ जीत

जापान में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की अगुवाई वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) एक फिर रिकॉर्डतोड़ जीत के साथ सरकार में लौट रही है. रविवार (08 फरवरी) को हुए संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ दल को दो-तिहाई बहुमत हासिल हुआ है. जापानी मीडिया ने शुरुआती परिणामों का हवाला देते हुए इसकी जानकारी दी है.

जापानी पीएम ने संसदीय चुनावों में मिली इस प्रचंड जीत के बाद पब्लिक टेलिविजन नेटवर्क NHK को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनका फोकस उन नीतियों को आगे बढ़ाने का होगा, जिससे जापान और विकसित व मजबूत बने. जीत के बाद ताकाइची एलडीपी मुख्यालय पहुंचीं, जहां उन्होंने जीत का जश्न मनाया. ताकाइची को उम्मीद थी कि इस चुनाव में उनकी एलडीपी पार्टी, अपने नए सहयोगी, जापान इनोवेशन पार्टी के साथ मिलकर बहुमत हासिल कर लेगी. वहीं, विपक्षी दलों का नया गठजोड़ सत्ता पर काबिज लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने कोई चुनौती पेश नहीं कर पाया.

ताकाइची ने हासिल किया बहुमत

NHK के मुताबिक सनाए ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने सोमवार (9 फरवरी) सुबह तक अकेले 316 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी, इसके चलते जापान के 465 सदस्यीय निचले सदन में 261 सीटों के बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर लिया. लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की साल 1955 में स्थापना के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब पार्टी को इस तरह का समर्थन हासिल हुआ है. इससे पहले दिवंगत प्रधानमंत्री यासुहिरो नाकासोन ने 1986 में 300 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

तकाइची ने कहा कि वह अपनी नीतियों और योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी, उनकी कोशिश विपक्षी दलों के समर्थन हासिल करने पर भी होगी. तकाइची की लोकप्रियता बरकरार है लेकिन जापान पर सात दशकों तक शासन करने वाली मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी को हाल के वर्षों में फंड और धार्मिक स्कैंडल से जूझना पड़ा है. तकाइची ने सत्ता में आने के केवल तीन महीने बाद ही समय से चुनाव कराने का फैसला किया. जिसके लोकप्रियता के चरम पर रहते हुए वह स्थिति को सुधार सकें.