जापान में एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा! 50 से ज्यादा गाड़ियां टकराई, आग लगने से एक की मौत

जापान में साल के आखिरी दिनों और नए साल की छुट्टियों की शुरुआत के बीच एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया. शुक्रवार देर रात बर्फ से ढके एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी श्रृंखला आपस में टकरा गई. देखते ही देखते यह हादसा आग की लपटों में बदल गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना गुनमा प्रांत के मिनाकामी शहर के पास एक्सप्रेसवे पर हुई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि सबसे पहले दो भारी ट्रकों की आपस में टक्कर हुई. इसके कारण सड़क पर जाम लग गया और पीछे से आ रहे वाहन बर्फीली सतह पर समय रहते ब्रेक नहीं लगा सके. फिसलन इतनी ज्यादा थी कि एक के बाद एक गाड़ियां टकराती चली गईं और कुछ ही पलों में यह हादसा एक बड़े चेन एक्सीडेंट में बदल गया. प्रांतीय हाईवे पुलिस ने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना में 50 से अधिक वाहन शामिल थे.

आग ने बढ़ाई तबाही, कई गाड़ियां पूरी तरह जलीं

हादसे के आखिरी चरण में स्थिति और भयावह हो गई, जब कई वाहनों में अचानक आग लग गई. आग तेजी से फैलते हुए एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को अपनी चपेट में लेती चली गई.दमकल विभाग के मुताबिक आग पर काबू पाने में करीब सात घंटे लगे. कई वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए, हालांकि राहत की बात यह रही कि आग के कारण किसी और की जान नहीं गई.

77 वर्षीय महिला की मौत, कई घायल गंभीर

पुलिस ने जानकारी दी कि इस हादसे में टोक्यो की 77 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा 26 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है.सभी घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि गंभीर घायलों की निगरानी की जा रही है.

एक्सप्रेसवे दोनों तरफ से बंद

जापान के सरकारी प्रसारक NHK के अनुसार, हादसे के बाद निगाता प्रांत के युज़ावा इंटरचेंज और गुनमा प्रांत के त्सुकियोनो इंटरचेंज के बीच एक्सप्रेसवे को दोनों दिशाओं से बंद कर दिया गया.सड़क पर बिखरे मलबे को हटाने, जले वाहनों को हटाने और जांच पूरी होने तक यातायात बहाल नहीं किया जा सका. अधिकारियों ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि मार्ग दोबारा कब खोला जाएगा.

चश्मदीद ड्राइवर की आपबीती जान बचाना मुश्किल हो गया था

हादसे में फंसे एक 60 वर्षीय ट्रक चालक ने जापानी अखबार द मैनिची को बताया कि उसके सामने चल रही कार को बचाने के लिए उसे अचानक स्टेयरिंग मोड़नी पड़ी, जिससे उसका ट्रक डिवाइडर से टकरा गया. उसने बताया कि पीछे से लगातार कई जोरदार टक्करों की आवाजें आईं और बर्फ के कारण वाहन पर नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका था. उस पल उसे अपनी जान जाने का डर सताने लगा.

