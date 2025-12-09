Japan Earthquake: 1 मिनट तक 7.5 की तीव्रता के भूकंप से कांपता रहा जापान, सुनामी की उठीं लहरें, देखें डरावने वायरल वीडियो
उत्तरी जापान में 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से सुनामी का खतरा पैदा हो गया. इस दौरान कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जो काफी डरावने हैं.
उत्तरी जापान में सोमवार (8 दिसंबर 2025) की देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रात 11:15 बजे आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई. इसका केंद्र होंशू के उत्तरी तट से करीब 80 किलोमीटर दूर था. आओमोरी, इवाते और आसपास के शहरों में कंपन इतने तेज थे कि लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए.
भूकंप के कुछ ही मिनट बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की. इवाते के कुजी पोर्ट पर करीब 70 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठी, जबकि कई अन्य किनारों पर आधे मीटर तक पानी उठता देखा गया. स्थानीय प्रशासन ने सुनामी का खतरा देखते हुए चेतावनी जारी किया था. हालांकि, बाद में खतरा कम होने पर लोगों को राहत मिली.
23 लोग हुए घायल सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल
भूकंप के दौरान सबसे अधिक चोटें गिरते समानों की वजह से आईं. हाचिनोहे के एक होटल में कई मेहमान जमीन पर गिरने से घायल हो गए. तोहोकू क्षेत्र में एक व्यक्ति की कार सड़क धंसने से बने गड्ढे में फंस गई. कुल मिलाकर 23 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, हालांकि अधिकांश की स्थिति स्थिर बताई जा रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए हिलती इमारतों के वीडियो
भूकंप के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में वीडियो वायरल होने लगे. एक वीडियो में पूरा ऑफिस हिलते हुए दिखाई दे रहा है. सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां भूकंप की तेज झटकों की वजह से हिल रही हैं. कई लोगों ने बताया कि भूकंप के झटके एक मिनट से भी ज्यादा समय तक महसूस किए गए.
M7.6 earthquake in Hachinohe City captured by Aomori Asahi Broadcasting.— Sumit (@SumitHansd) December 8, 2025
Japan’s disaster preparedness saves lives, but the sheer force of this quake is shocking.
May every family find protection and every soul find courage. 🇯🇵🙏#Japan #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/vmHIVCrflj
🚨 BREAKING: A massive 7.6 magnitude earthquake has struck near Japan. Tsunami warning issued.#Japan #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/LMTIOttlhz— TRIDENT (@TridentxIN) December 8, 2025
बिजली ठप और परिवहन सेवाएं रुकीं
झटकों के बाद लगभग 800 घरों की बिजली काट दी गई ताकि किसी दुर्घटना की आशंका न रहे. हाई-स्पीड शिंकानसेन ट्रेनें कुछ देर के लिए पूरी तरह रोक दी गईं. कई स्थानीय ट्रेनों की सेवाएं भी बाधित रहीं. होक्काइडो के न्यू चिटोसे एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री रातभर फंसे रहे और स्थिति सामान्य होने का इंतजार करते रहे.
ये भी पढ़ें: पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दे दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से अमेरिका को लग जाएगी मिर्ची!
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL