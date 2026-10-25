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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभूकंप के भयंकर झटकों से कांप उठा जापान, 6.5 दर्ज की गई तीव्रता

भूकंप के भयंकर झटकों से कांप उठा जापान, 6.5 दर्ज की गई तीव्रता

जापान और वानुअतु आईलैंड में रविवार सुबह 2 अलग-अलग भूकंप आए. प्रशांत महासागर में स्थित वानुअतु द्वीप समूह में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 25 Oct 2026 01:53 PM (IST)
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जापान और वानुअतु आईलैंड में रविवार (25 अक्टूबर) की सुबह 2 अलग-अलग भूकंप आए. समाचार एजेंसी पीटीआई ने यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के हवाले से बताया कि को रविवार तड़के जापान के बोनिन द्वीप क्षेत्र में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया.

भूकंप की गहराई, संभावित नुकसान और क्या सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, इन सब चीजों को बारे में अभी तक कोई फिलहाल जानकारी नहीं मिली है. इसके अलावा जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार रविवार की सुबह वानुअतु द्वीप समूह में 6.16 तीव्रता का भूकंप आया.

वानुअतु द्वीप समूह में 6.2 तीव्रता का भूकंप
GFZ के मुताबिक रविवार को प्रशांत महासागर में स्थित वानुअतु द्वीप समूह में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. एजेंसी ने बताया कि यह भूकंप पृथ्वी की सतह से 125 किलोमीटर (78 मील) की गहराई पर आया था. दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र वानुअतु पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के भूकंपीय रूप से एक्टिव सक्रिय क्षेत्र में आता है. 

क्यों आते हैं भूकंप
यहां टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण अक्सर भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं. प्रशांत महासागर में स्थित वानुअतु में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप के संभावित असर का आकलन करने में उसकी गहराई एक महत्वपूर्ण कारक होती है, क्योंकि अधिक गहराई पर आने वाले भूकंपों और कम गहराई पर आने वाले भूकंपों के कारण सतह पर होने वाले झटकों की तीव्रता अलग-अलग हो सकती है. 

रविवार को आए इस भूकंप से हुए संभावित नुकसान, जान-माल के नुकसान या स्थानीय समुदायों पर पड़े असर के बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिली है. भूकंप की तीव्रता और गहराई की जानकारी GFZ ने दी है. बता दें कि GFZ जर्मनी स्थित एक शोध संस्थान है और दुनिया भर में भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखता है.

तिब्बत में 3 बार भूकंप
चीन के कब्जे वाले तिब्बत में शनिवार को 5 घंटे में तीन बार भूकंप आया. इसके साथ ही चीन, अफगानिस्तान और भारत में भी भूकंप के झटके लगे. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, पहला भूकंप रात एक बजे के करीब आया, जिसकी तीव्रता 4.0 रही. इसके बाद रात 2 बजे के करीब 4.6 की तीव्रता वाला दूसरा भूकंप आया और फिर सुबह साढ़े 5 बजे 4.5 की तीव्रता का तीसरा भूकंप आया.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 25 Oct 2026 01:53 PM (IST)
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