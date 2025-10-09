हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आया जैश-ए-मोहम्मद, महिलाओं की कर रहा भर्ती, मसूद अजहर की बहन को दी बड़ी जिम्मेदारी

ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आया जैश-ए-मोहम्मद, महिलाओं की कर रहा भर्ती, मसूद अजहर की बहन को दी बड़ी जिम्मेदारी

Jaish-e-Mohammed Pakistan: जैश-ए-मोहम्मद की इस महिला विंग जमात-अल-मोमिनात की प्रमुख आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर होगी

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 09 Oct 2025 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अब अपनी ब्रिगेड में महिलाओं को भी शामिल करने का फैसला किया है, जिसके तहत बुधवार (8 अक्टूबर) आतंकी मसूद अजहर के नाम से चिट्ठी जारी करके जैश ने अपनी महिला विंग लॉन्च करने का ऐलान किया है. आतंकी संगठन जैश की इस महिला विंग का नाम जमात-अल-मोमिनात होगा. उसने बहावलपुर स्थित मरकज उस्मान-ओ-अली में महिलाओं की भर्ती भी शुरू कर दी है.

अपनी प्रोपेगंडा विंग अल-कलाम मीडिया से जारी की गई चिट्ठी में जानकारी दी है कि जैश-ए-मोहम्मद की इस महिला विंग जमात-अल-मोमिनात की प्रमुख आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर होगी, जिसका पति यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जैश हेडक्वाटर पर स्ट्राइक में मारा गया था, साथ ही सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन की महिला विंग में जैश ने अभी अपने आतंकी कमांडरों की पत्नियों सहित बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर, मनसेहरा में स्थित अपने मरकज में पढ़ने वाली गरीब महिलाओं को भर्ती किया है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद मजबूर हुआ जैश

देवबंदी विचारधारा से प्रभावित जैश अभी तक महिलाओं के हथियार उठाने या फिर जंग में जाने, सीमा में भर्ती होने के पूरी तरह खिलाफ था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली हुई परिस्थियों में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी मसूद अजहर और उसके भाई तल्हा अल सैफ ने आतंक के अपने कारोबार में महिलाओं को भी शामिल करने का फैसला किया है और पूरी एक महिला ब्रिगेड बनाई है.

ये संगठन आतंक के लिए महिलाओं का कर चुके हैं इस्तेमाल

इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS), बोकोहराम हमास और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम (LTTE) आतंक के काम महिलाओं का इस्तेमाल करते आए हैं. ये संगठन महिलाओं को फिदायीन बम की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने कभी महिलाओं को इस काम में इस्तेमाल नहीं किया था. अब जिस तरह से जैश ने भी महिलाओं का नया दस्ता बनाया है, उससे सूत्रों के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि जैश इन महिलाओं का प्रयोग फिदायीन बम (Suicide Bomber) के लिए करेगा.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 09 Oct 2025 09:55 AM (IST)
Masood Azhar Pakistan Breaking News Abp News
